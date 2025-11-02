Cruz Vermelha recebeu restos mortais de 3 reféns em Gaza, diz Israel

Até o momento, o Hamas já devolveu os restos mortais de 17 dos 28 reféns que ainda estavam em Gaza - (crédito: AFP)

O exército israelense afirmou, neste domingo (2/11), que a Cruz Vermelha recebeu os restos mortais de três reféns em Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel.

"De acordo com as informações da Cruz Vermelha, foram entregues três caixões de reféns mortos, que agora estão sendo levados para as tropas (do exército israelense) na Faixa de Gaza", indicou um comunicado militar.

Mais cedo, as brigadas Izz ad-Din e al-Qassam do Hamas haviam anunciado a entrega dos corpos pelo Telegram. De acordo com o informe, os restos mortais são de três soldados israelenses e foram encontrados em um dos túneis no sul da Faixa de Gaza.

Até o momento, o Hamas já devolveu os restos mortais de 17 dos 28 reféns mortos em Gaza, em meio a uma série de violações do cessar-fogo pelas forças israelenses. O grupo afirma que a tarefa de localizar os corpos é “complexa e difícil” devido à devastação deixada em Gaza pelos bombardeios israelenses.

O Fórum das Famílias de Reféns exigiu celeridade no processo de troca de prisioneiros. Em comunicado à imprensa, o grupo pede que “o primeiro-ministro aja de forma decisiva e firme para garantir que os compromissos do Hamas no âmbito do acordo sejam cumpridos imediatamente e que todos os reféns falecidos sejam repatriados para Israel".

