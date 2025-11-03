Xi faz piada sobre espionagem ao presentear presidente sul-coreano com smartphones

O presidente chinês, Xi Jinping, brincou sobre espionar o homólogo sul-coreano ao presenteá-lo com dois smartphones e pedir que verificasse "se há um 'backdoor'", em um tom incomum de humor do governante.
A conversa aconteceu no sábado (1/11) na cidade sul-coreana de Gyeongju, quando Xi se reuniu com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, e os dois trocaram presentes à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).
Xi deu a Lee dois telefones da marca chinesa Xiaomi. Ao recebê-los, o sul-coreano perguntou: "A comunicação é segura?", o que provocou risadas de Xi.
Apontando para os aparelhos, Xi respondeu: "Você deve verificar se há um 'backdoor'", uma referência ao software pré-instalado que pode permitir o monitoramento por terceiros, o que causou risos e aplausos de Lee.
O diálogo provocou grande interesse da imprensa no fim de semana porque Xi raramente faz piadas em público, ainda mais sobre espionagem.
"Xi explode em gargalhadas depois que Lee brinca sobre a segurança dos telefones Xiaomi", publicou nesta segunda-feira o jornal Seoul Shinmun.
Um vídeo do encontro no YouTube recebeu mais de 800 comentários, muitos expressando surpresa com a conversa.
"Parecem mestres de artes marciais trocando frases em um duelo", afirma um comentário.
O momento evidenciou a aproximação entre os dois governantes ao longo de vários encontros durante a cúpula da APEC, disse à AFP o porta-voz de Lee, Kim Nam-jun.
"Se não houvesse química, esse tipo de piada teria sido impossível", acrescentou.
