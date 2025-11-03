Trabalhador fica preso sob escombros após desabamento de torre em Roma

O incidente ocorreu na Torre dei Conti, construção do século 13 situada nos arredores do Coliseu e de outros monumentos da Roma Antiga - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Uma torre medieval no centro de Roma, que estava passando por reformas, desabou parcialmente nesta segunda-feira (3), prendendo um trabalhador sob os escombros, informaram as autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pouco depois das 11h30 (horário local), parte do interior da Torre dei Conti desabou, juntamente com uma seção da fachada, lançando uma densa coluna de fumaça branca e espalhando destroços pela rua.

Leia também: Único sobrevivente do acidente da Air India afirma viver traumatizado

A torre está localizada em uma área muito movimentada, próxima ao Fórum Imperial e ao Coliseu, o monumento mais visitado da Itália.

Três operários que estavam dentro da torre foram retirados. Um deles foi levado ao hospital em estado grave, informou um porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Um quarto operário permanece preso sob os escombros, segundo um funcionário da Prefeitura.

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, foram ao local enquanto os bombeiros isolavam a rua.

Um repórter da AFP testemunhou um segundo desabamento parcial da torre pouco antes das 13h00 (horário local).

Os bombeiros acessaram as janelas do prédio usando guindastes e usaram um drone para realizar uma inspeção. Um dos trabalhadores disse que conseguiu escapar por uma varanda.

"Não era seguro. Só quero ir para casa", disse o homem, ainda coberto de poeira branca, que se identificou como Ottaviano e disse ter 67 anos.

Leia também: Bebê de nove meses morre após ser atacado por cão dentro da própria casa

A Torre dei Conti, que data do início do século XIII, estava sendo restaurada com financiamento da União Europeia.