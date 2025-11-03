Bebê de nove meses morre após ser atacado por cão dentro da própria casa

Uma criança de apenas nove meses foi atacada por um cão dentro da própria casa e acabou não resistindo. O ocorrido aconteceu perto das 18 horas do último domingo (2/10) em Rogerstone, subúrbio da cidade de Newport, País de Gales (Reino Unido).
Segundo as autoridades, ao atenderem a ocorrência, diversas viaturas policiais e nove ambulâncias se deslocaram ao local para prestar assistência. Apesar do grande número de apoio, a morte do bebê, cuja identidade não foi divulgada, foi confirmada ainda na residência onde a vítima morava.
A chefe assistente de polícia, Vicki Townsend, informou que o cão envolvido no ataque foi retirado da casa, apreendido e submetido à eutanásia. Nem a raça do cachorro nem a possível razão para o incidente foram divulgadas. Informações sobre os pais da criança, incluindo sua presença no momento da morte do bebê, também não foram divulgadas.
De acordo com o superintendente-chefe John Davies, da Polícia de Gwent, as autoridades seguem investigando o caso e estão disponíveis para prestar o apoio necessário para a comunidade. Davies chegou a pedir ainda que qualquer pessoa que tenha mais informações que possam contribuir com a investigação entre em contato com as autoridades.
