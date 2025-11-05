Muçulmano Zohran Mamdani é eleito prefeito de Nova York e alfineta Trump

Zohran Mamdani comemora durante um evento na noite da eleição em Nova York, em 4 de novembro de 2025 - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Os nova-iorquinos elegeram o muçulmano Zohran Mamdani como prefeito da cidade na noite de terça-feira (4/11). Mamdani, legislador estadual de Nova York pelo bairro do Queens, se autodenomina socialista e fez campanha com a promessa de reduzir os custos de vida para a população de Nova York.

"Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o viu nascer. Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz", disse Mandani, no discurso de vitória.

Mamdani, 34 anos, nasceu em Uganda em uma família de origem indiana e vive nos Estados Unidos desde os sete anos. Em 2018, tornou-se cidadão norte-americano. Ele é filho da cineasta Mira Nair e de Mahmood Mamdani, professor e respeitado especialista em África.

