Muçulmano Zohran Mamdani é eleito prefeito de Nova York e alfineta Trump

Os nova-iorquinos elegeram o muçulmano Zohran Mamdani como prefeito da cidade na noite de terça-feira (4/11). Mamdani, legislador estadual de Nova York pelo bairro do Queens, se autodenomina socialista e fez campanha com a promessa de reduzir os custos de vida para a população de Nova York.
"Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o viu nascer. Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz", disse Mandani, no discurso de vitória.
Mamdani, 34 anos, nasceu em Uganda em uma família de origem indiana e vive nos Estados Unidos desde os sete anos. Em 2018, tornou-se cidadão norte-americano. Ele é filho da cineasta Mira Nair e de Mahmood Mamdani, professor e respeitado especialista em África.
