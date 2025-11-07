5 alimentos fáceis de trocar na sua dieta para melhorar a saúde intestinal - (crédito: BBC Geral)

Basta navegar pelas redes sociais ou observar as gôndolas dos supermercados para encontrar inúmeros produtos garantindo que irão melhorar a saúde do seu intestino.

Há muito sendo falado sobre os cuidados com a microbiota, aqueles trilhões de organismos minúsculos que vivem no nosso sistema digestivo e que influenciam de tudo na nossa saúde, desde a digestão e a imunidade até o sono e o humor.

Podemos manter nossa saúde intestinal em dia com a combinação correta de bactérias e alimentos ricos em fibras, em quantidade suficiente para manter tudo funcionando e fazer com que o nosso corpo se sinta o melhor possível.

Manter a saúde intestinal, portanto, é mais fácil do que você imagina. A chave para manter os micróbios felizes é fornecer a eles os alimentos corretos.

Em vez de gastar dinheiro com suplementos e lanches com probióticos, eu recomendo estas cinco substituições simples de alimentos para o bem do seu intestino:

Substitua batatas fritas por pipoca. A pipoca é um grão integral, repleto de fibras que alimentam as bactérias benéficas do seu intestino. Ela também é mais leve e muito menos processada que um saco de batatas fritas.

Substitua doces por frutas secas. Esta pode ser uma mudança difícil, se você adora doces. Mas damascos secos, uvas passas ou tâmaras podem satisfazer seu desejo, fornecendo fibras, vitaminas e açúcares naturais, que irão beneficiar seu intestino e aumentar seus níveis de energia.

Acrescente lentilhas ou grãos-de-bico à sua bolonhesa. As leguminosas são ricas em fibras pré-bióticas, que servem de alimento para os micróbios do intestino e podem reforçar sua refeição, acrescentando textura e proteína vegetal. Elas são uma ótima forma de comer menos carne, sem sentir que algo está faltando no prato.

Substitua castanhas aromatizadas por naturais. As castanhas aromatizadas, muitas vezes, contêm muito sal e açúcar. Já as castanhas naturais fornecem fibras e gorduras saudáveis, sem aditivos desnecessários para o seu intestino.

Substitua o sorvete por frutas vermelhas e kefir. O sorvete pode satisfazer suas papilas gustativas, mas frutas vermelhas com kefir (uma bebida fermentada à base de leite) fornecem doçura natural, antioxidantes e culturas vivas que podem ajudar sua microbiota a se desenvolver.

É claro que podemos consumir muitos outros alimentos para melhorar a saúde alimentar, como tomar kombucha ou comer alimentos fermentados, como kimchi ou chucrute. Mas não é necessário se preocupar tanto com isso.

O mais importante para o seu intestino e para a saúde em geral é comer alimentos integrais variados que sejam ricos em fibras, como frutas e verduras.

Em relação aos suplementos e probióticos, meu conselho é o mesmo: não há evidências de que eles façam bem e produtos como pós e bebidas probióticas que prometem resultados milagrosos podem custar muito dinheiro, o que considero um desperdício.

* Xand van Tulleken, conhecido como Dr Xand, é um médico britânico e apresentador de televisão da BBC. Com colaboração de Yasmin Rufo.