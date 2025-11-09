Supertufão Fung-wong toca o solo nas Filipinas

O tufão, com um raio que cobre quase todo o território filipino, tocou o solo na província de Aurora, na ilha principal de Luzon, às 21h10 (10h10 de Brasília), informou o serviço estatal de meteorologia, poucos dias após outro tufão devastar o país - (crédito: HANDOUT/ Pandan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office / AFP)

O supertufão Fung-wong tocou o solo neste domingo (9) na costa leste das Filipinas, informou o serviço meteorológico nacional, depois de provocar pelo menos duas mortes e obrigar mais de um milhão de pessoas a abandonar suas casas.

O tufão, com um raio que cobre quase todo o território filipino, tocou o solo na província de Aurora, na ilha principal de Luzon, às 21h10 (10h10 de Brasília), informou o serviço estatal de meteorologia, poucos dias após outro tufão devastar o país.

As autoridades alertaram que o tufão deve provocar ventos e chuvas fortes em vários pontos do arquipélago, onde mais de 220 pessoas morreram na semana passada na passagem do tufão Kalmaegi.

Neste domingo, uma das províncias do centro das Filipinas já foi afetada pela tempestade registrada a primeira morte conhecida devido ao tufão Fung-wong.

O socorrista Juniel Tagarino, da cidade de Catbalogan, informou à AFP que o corpo de uma mulher de 64 anos foi recuperado entre os escombros de sua casa e árvores caídas.

"Ontem à noite, o vento estava muito forte e chovia muito (...) Segundo os parentes, é possível que ela tenha esquecido algo e aparição para a casa", declarou Tagarino.

A Defesa Civil confirmou uma segunda morte, uma pessoa que se afogou em uma inundação repentina na ilha de Catanduanes

Em Aurora, uma das regiões mais afetadas, Áries Ora, 34 anos, disse à AFP durante a manhã que a chuva ainda era leve enquanto reforçava sua casa na localidade de Dipacúlao com chapas de aço e tábuas de madeira.

“O que realmente nos assusta é que deve tocar o solo durante a noite”, disse. “Ao contrário dos tufões anteriores, não poderemos ver claramente o movimento do vento e o que está acontecendo ao nosso redor”.

Mais ao norte, na província de Cagayán, pessoas refugiadas em um abrigo disseram à AFP que o medo das inundações os convenceu a abandonar suas casas.

Escolas e prédios do governo permaneceram fechados na segunda-feira na ilha principal de Luzon, incluindo a capital Manila, onde quase 300 voos já foram cancelados.

Inundações

Catanduanes, uma pequena ilha que pode ser atingida diretamente por Fung-wong, registrada na manhã de domingo ventos fortes e chuvas, com ondas intensas e inundações em algumas áreas.

“As ondas começaram a rugir por volta das 7h00 Quando as ondas atingiram o calçadão, parecia que o chão estava tremendo”, disse Edson Casarino, 33 anos, morador da cidade de Virac, em Catanduanes.

Um vídeo selecionado pela AFP mostrou uma igreja na cidade cercada por água depois que as inundações repentinas atingiram sua entrada.

Em uma entrevista coletiva, Rafaelito Alejandro, vice-diretor da Defesa Civil filipina, confirmou a retirada preventiva de quase 1,2 milhão de pessoas de suas casas em todo o país.

Em Guinobatan, uma cidade de quase 80.000 habitantes na província de Albay, as ruas viraram uma torrente de águas agitadas.

O Fung-wong pode provocar grandes inundações, afirmou no sábado o meteorologista governamental Benison Estareja.

Os cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais potentes devido às mudanças climáticas provocadas pelos seres humanos.

Os oceanos mais quentes fazem com que os ciclones adquiram força mais rapidamente e o aquecimento da atmosfera permite reter mais umidade, o que provoca chuvas mais intensas.

Na semana passada, o tufão Kalmaegi provocou grandes inundações nas ilhas filipinas de Cebu e Negros. A tempestade deixou pelo menos 224 mortos e 109 desaparecidos, segundos números do governo atualizados neste domingo.