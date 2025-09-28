Vietnã: Tufão Bualoi deixa um morto, 4 desaparecidos e quase 30 mil deslocados

O Vietnã retirou cerca de 30 mil pessoas de áreas costeiras neste domingo (28/9) devido à chegada do tufão Bualoi, que causou ao menos uma morte e deixou quatro desaparecidos no país. A tempestade, a décima registrada no Vietnã em 2025, tocou terra às 22h (horário local), com ventos de até 130 km/h, após ter provocado 11 mortes nas Filipinas.
Segundo a Autoridade de Gestão de Catástrofes, cerca de 28.500 pessoas foram evacuadas, incluindo mais de 15 mil moradores de Ha Tinh, que foram levados para escolas e centros médicos adaptados como abrigos.
Cerca de 117 mil militares foram mobilizados, quatro aeroportos nacionais foram fechados e todos os barcos de pesca localizados na rota do tufão foram chamados de volta aos portos. Em Danang, maior cidade do centro do país, as autoridades planejavam evacuar mais de 210 mil pessoas.
Segundo o Ministério da Agricultura, mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram no Vietnã por causa de desastres naturais nos primeiros sete meses de 2025. Cientistas alertam que tempestades estão se intensificando com o aquecimento global causado pela atividade humana.
*Com informações da AFP
