Trump critica COP30 e governador do Pará rebate: "Melhor agir do que postar"

Na véspera da abertura da 30º Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil nas redes sociais. Em uma postagem na Truth Social no domingo (9/11), o republicano acusou o governo brasileiro de devastar parte da Floresta Amazônica para construir uma estrada.

"Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas viajarem. Isso virou uma grande escândalo!", escreveu.

A publicação faz referência à Avenida Liberdade, uma obra viária que está em andamento em Belém. Promovida como sendo uma obra sustentável, o governo do estado afirma não ter ligação direta com a conferência. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o projeto possui licenciamento ambiental regular e acompanhamento técnico contínuo.

Mais tarde, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), respondeu à provocação também pelas redes sociais. "Em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia, com destaque para o estado do Pará, que obteve o melhor resultado", disse.

Barbalho ainda sugeriu que Trump siga o exemplo do governo brasileiro, que anunciou investimentos bilionários para a preservação de florestas, e o convidou para comparecer à COP30. "Ainda dá tempo de passar na conferêcias, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar."

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Pará lidera a redução do desmatamento na Amazônia Legal, com queda de 12,4% no último ciclo anual e de 60% em relação a 2021.

Desde que voltou à Casa Branca, Trump retirou o país novamente do Acordo de Paris e suspendeu políticas voltadas à energia renovável. Autoridades americanas confirmaram que nenhuma delegação oficial dos EUA participará da COP30, sendo essa a primeira ausência completa desde 1992.