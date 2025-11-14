Homem que "morreu por sete minutos" conta experiência com guia espiritual

O relato de um britânico que conta ter morrido durante sete minutos impressionou internautas de todo o mundo. John J. Davis detalhou uma experiência de quase morte (EQM) quando tinha 21 anos em participação no podcast Next Level Soul. “Minha experiência aconteceu em 1987, mas quando conto a história, é como se eu visse tudo como se tivesse acontecido ontem”, relata. “Acho que foi um dom que me foi dado para que eu pudesse compartilhar minha história com as pessoas, ajudá-las e dar-lhes esperança. Há muito mais do que vemos aqui na Terra”.

Na ocasião, ele pilotava a moto dos pais quando bateu em uma árvore e rompeu os tendões da mão direita. O jovem, então, foi levado para o hospital para fazer uma cirurgia, mas, no momento da aplicação da anestesia, John sofreu uma parada cardíaca e, segundo ele, morreu.

“No exato segundo em que morri, abri os olhos de novo e eu estava lá, no prédio mais lindo que eu já tinha visto”, conta. O prédio tinha grandes colunas, túneis e mesas de mármore branco, se assemelhava ao Templo de Ártemis, na Turquia. Nesse local, o homem relata que ouviu uma voz que dizia se chamar Alan, o guia espiritual dele.

Com o guia, John percorreu o prédio por um local onde pessoas que acabaram de morrer são levados por conselheiros de orientação para atravessar um túnel que levaria à vida pós-morte. “A Terra é apenas um lugar de aprendizado, crescimento e desenvolvimento da alma. Mas nosso verdadeiro lar é do outro lado, ou, como alguns chamam, o céu, outros, a vida após a morte. E esses conselheiros de orientação ajudam as pessoas a se lembrarem de onde realmente vieram”, conta.

No relato, ele afirma que também foi levado a um prédio onde ocorria uma "revisão de vida", local onde telões mostravam momentos da vida dele. John conta ainda que viu quem ele tinha sido em outras três vidas: um monge, um vendedor de sapatos em uma vila e um pescador.

O passeio continuou por prédios, estádios e uma praça cheia de pessoas. “Almas gêmeas são reais, de fato”, revelou. “Quando fomos criados, Deus nos criou com um par perfeito que estaria conosco por toda a eternidade, mas esse par perfeito que temos do outro lado nem sempre permanece conosco durante toda a nossa vida”.

Na última parada, um campo com flores silvestres onde um homem de cabelo castanho com uma túnica branca o aguardava. “Ele era diferente de todos os outros porque eu não conseguia ver o rosto dele, havia tanta luz ou energia emanando dele que eu não conseguia distinguir como era”, conta. “Minha mente me disse, ou alguém me disse, este é Jesus, e ele falou comigo. Ele disse ‘você deve dizer a eles que não há morte’, e, logo depois que ele disse isso, eu acordei de volta no hospital”.

John conta que, apesar de parecerem horas, tudo durou apenas sete minutos.