Agente penitenciária é condenada após ter relações sexuais com detentos

Na Inglaterra, uma agente penitenciária foi condenada apa após ter relações sexuais com detentos em um presídio em Surrey, na Inglaterra. Isabelle Dale, 23 anos, teria usado a sala de orações da Penitenciária de Coldingley para se encontrar com detentos enquanto outros condenados ficavam de guarda no local.

Segundo relatos, ela manteve um relacionamento com Shahid Sharif, que cumpria o terceiro de uma pena de 12 anos. Ela também teria se encontrado algumas vezes com outro detento, identificado como Connor Money.

Isabelle Dale começou a trabalhar na penitenciária em 2021. A linha de investigação aponta que os dois começaram a se envolver nessa época. “O relacionamento íntimo levou a Srta. Dale a concordar com ele em contrabandear itens proibidos, incluindo a droga ilegal 'spice', para dentro da prisão”, afirma o promotor.

Além do contrabando, a denúncia acusa Dale de administrar conta de Snapchat do detento usada para tráfico de drogas.

Um dos relatos levados ao tribunal afirma que Dale e Sharif foram vistos entrando juntos na sala em 19 de junho de 2022. “Eles permaneceram lá por quatro minutos, enquanto dois detentos pareciam estar de vigia. Ambos saíram juntos da sala e caminharam de volta em direção à ala, com a Srta. Dale aparentemente ajustando o cinto na lateral direita do quadril.

A sala multirreligiosa não é coberta por câmeras de segurança: a acusação afirma que está claro que eles entraram lá para algum tipo de atividade sexual”, relatou o promotor Kieran Brand.

Após o episódio, a investigação descobriu mensagens de teor sexual enviadas por Sharif no celular de Dale.

Prisão

Ainda em 2022, quando o detento foi levado para a Penitenciária de Swaleside, registros mostram que Dale visitou o parceiro três vezes entre setembro e outubro. "As imagens do circuito interno de TV da visita social realizada em 27 de setembro de 2022 mostram a Srta. Dale vestida à paisana abraçando e beijando o Sr. Sharif", relata o promotor.

Ela também teria enviado mensagens íntimas para ele pelo sistema "e-mail para prisioneiros" e teria enviado 100 libras esterlinas em dois pagamentos enquanto ainda trabalhava como agente penitenciária.

A ré foi presa em 1º de novembro de 2022, mas não havia sido julgada até então. Após o episódio, policiais encontraram uma caixa de papel carbono no carro dela, material supostamente usado para passar objetos contrabandeados pelo raio-x da prisão. Também havia um quadro emoldurado dos dois no quatro dela. Uma busca na cela de Sharif também encontrou cartas e “fotografias provocantes” de Dale.

Dados confiscados do celular da mulher também mostraram indícios da relação com Connor Money. "A Srta. Dale menciona ter assistido a um documentário sobre Belmarsh a respeito de detentos que aliciam funcionários e inclui um emoji de risada. Ela diz: 'Talvez você só queira me usar porque sou uma agente, mas não acho que você seja assim xx', relata o promotor Kieran Brand.

Isabelle Dale também teria se comunicado com outros dois presos e recebeu fotos de vários detentos, além de ter entrado em contato com a família de Sharif. A mulher nega as acusações.