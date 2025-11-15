Governo de Gaza confirma que Israel lhe devolveu corpos de mais 15 palestinos

O ministério da saúde em Gaza, administrada pelo Hamas, disse que recebeu em 10 de novembro de 2025 os corpos de 15 prisioneiros palestinos sob o acordo de troca de cessar-fogo intermediado pelos EUA. - (crédito: Bashar Taleb / AFP)

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, confirmou neste sábado (15) que recebeu na sexta-feira(14) os corpos de 15 palestinos, em cumprimento ao acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O Ministério da Saúde anuncia o recebimento de 15 corpos de mártires que foram liberados ontem, sexta-feira, pela ocupação israelense através da Cruz Vermelha", indicou o ministério.

"Isso eleva o número total de corpos recebidos para 330", continuou, acrescentando que até agora foram identificados 97.

Os corpos foram entregues em troca dos restos mortais do refém israelense Meny Godard, de 73 anos, que o Hamas devolveu através da Cruz Vermelha na quinta-feira.