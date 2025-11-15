Governo de Gaza confirma que Israel lhe devolveu corpos de mais 15 palestinos

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, confirmou neste sábado (15) que recebeu na sexta-feira(14) os corpos de 15 palestinos, em cumprimento ao acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"O Ministério da Saúde anuncia o recebimento de 15 corpos de mártires que foram liberados ontem, sexta-feira, pela ocupação israelense através da Cruz Vermelha", indicou o ministério.
"Isso eleva o número total de corpos recebidos para 330", continuou, acrescentando que até agora foram identificados 97.
Os corpos foram entregues em troca dos restos mortais do refém israelense Meny Godard, de 73 anos, que o Hamas devolveu através da Cruz Vermelha na quinta-feira.
Saiba Mais
- Mundo 'Aos 16 fui alvo de um experimento da CIA para controle da mente — agora estou entrando na Justiça'
- Mundo Estudante brasileiro de 9 anos tem dois dedos decepados em escola de Portugal
- Mundo Sobe a 11 número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia
- Mundo Trump diz que vai processar BBC por até US$ 5 bilhões por edição de documentário
- Mundo O DNA de Hitler deveria ter sido estudado? As polêmicas envolvendo a genética do ditador alemão
- Mundo A batalha entre 3 candidatos de direita para avançar ao 2º turno das eleições do Chile