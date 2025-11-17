Ex-primeira-ministra de Bangladesh é condenada à morte por crimes contra a humanidade

Primeira ministra de Bangladesh Sheikh Hasina teve que renunciar após uma série de protestos no país - (crédito: Indranil MUKHERJEE / AFP)

A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, foi condenada à morte nesta segunda-feira (17/11) pelo Tribunal Internacional de Crimes de Daca, que a declarou culpada de ordenar a repressão aos protestos estudantis que antecederam sua queda, em 2024. Ao menos 1,4 mil pessoas morreram, a maioria civis, segundo estimativas de organismos internacionais ligados à ONU.

Hasina, 78 anos, foi julgada à revelia porque fugiu de helicóptero para a Índia em agosto do ano passado, após semanas de confrontos que paralisaram o país. O veredito, anunciado pelo juiz Golam Mortuza Mozumder, afirma que o tribunal identificou todos os elementos de crimes contra a humanidade, incluindo a ordem direta de ataques coordenados contra manifestantes, uso de força letal e operações com drones e helicópteros militares durante os distúrbios.

A sentença de 453 páginas também responsabiliza antigos aliados de governo e condena membros do antigo gabinete, entre eles o ex-ministro do Interior Asaduzzaman Khan. Hasina governou Bangladesh por 15 anos e foi uma das líderes mais influentes da história recente do país, mas desde o colapso de seu governo vive no exílio e afirma que todos os processos têm motivação política.

Em comunicado divulgado por seus assessores à Agência France-Presse, ela afirmou que o julgamento é conduzido por “um tribunal manipulado, criado por um governo sem mandato democrático”, e classificou a decisão como uma tentativa de eliminar sua presença da vida pública.

A condenação ocorre a três meses das próximas eleições legislativas, e o clima de tensão nas ruas levou as forças de segurança a reforçar o patrulhamento em torno do tribunal e de pontos estratégicos de Daca. Organizações internacionais já haviam expressado preocupação com a condução dos julgamentos, sobretudo por terem ocorrido sem a presença da ex-primeira-ministra e em meio a denúncias de perseguição política desde que o governo provisório assumiu o poder após sua queda.

Apesar da sentença, especialistas consideram improvável que a Índia aceite extraditar Hasina no curto prazo, o que prolonga o impasse político em um país que tenta reorganizar suas instituições às vésperas da eleição.

Com informações da Agência France-Presse*