Bebê é resgatado com vida de dentro de descarga em prédio comercial

Uma recém-nascida com vida foi encontrada dentro da descarga de um vaso sanitário em um prédio comercial em Bangkok, na Tailândia. O resgate ocorreu no último sábado (15/11), após um funcionário ouvir o choro de um bebê vindo do encanamento enquanto limpava o terceiro andar do edifício.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em depoimento, o trabalhador afirmou que a caixa estava parcialmente com água e que o bebê estava nu, com as mãos pálidas e enrugadas, o que indica que ela permaneceu ali dentro por um tempo considerável.
Após o resgate, realizado por volta das 11h da manhã (horário local), os socorristas levaram a menina para o Hospital da região. Após atendimento médico e exames, os profissionais informaram que ela pesa aproximadamente 2,7kg e estava “milagrosamente ilesa”.
Segundo o jornal The Sun, o capitão da polícia da região, Kritsada Saikhong, afirmou que o caso será investigado para identificar quem deixou a menina no banheiro. “Os agentes estão verificando as câmeras de segurança para determinar quem estava no prédio e quem usou o banheiro”, disse.
Caso os pais que abandonaram a criança sejam encontrados, poderão ser processados por abandono de incapaz, de acordo com o Código Penal do país. O crime prevê pena de até três anos de prisão, multa de aproximadamente R$ 986,05 ou ambas.
Saiba Mais
- Mundo Como o jogo do bicho se tornou a maior loteria ilegal do mundo — e tema de séries de sucesso
- Mundo Da escola para a linha de frente: como crianças ucranianas estão sendo treinadas para lutar contra o próprio país
- Mundo 'Acreditei por anos que eu era minha irmã morta ressuscitada'
- Mundo A magia do 'sangue dourado': como cientistas estão tentando cultivar tipo sanguíneo mais raro do mundo
- Mundo A mágoa pelo disco 'Transa' que fez Jards Macalé ficar 50 anos sem falar com Caetano Veloso
- Mundo Bebê perde parte da língua após ingerir soda cáustica por engano