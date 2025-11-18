InícioMundo
TAILÂNDIA

Bebê é resgatado com vida de dentro de descarga em prédio comercial

Funcionário ouviu o choro vindo do encanamento durante a limpeza do prédio e acionou o resgate, que encontrou a recém-nascida viva dentro da caixa de descarga

Bebê é resgatado com vida de dentro da descarga de vaso prédio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Bebê é resgatado com vida de dentro da descarga de vaso prédio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Uma recém-nascida com vida foi encontrada dentro da descarga de um vaso sanitário em um prédio comercial em Bangkok, na Tailândia. O resgate ocorreu no último sábado (15/11), após um funcionário ouvir o choro de um bebê vindo do encanamento enquanto limpava o terceiro andar do edifício.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em depoimento, o trabalhador afirmou que a caixa estava parcialmente com água e que o bebê estava nu, com as mãos pálidas e enrugadas, o que indica que ela permaneceu ali dentro por um tempo considerável.

Após o resgate, realizado por volta das 11h da manhã (horário local), os socorristas levaram a menina para o Hospital da região. Após atendimento médico e exames, os profissionais informaram que ela pesa aproximadamente 2,7kg e estava “milagrosamente ilesa”.

Segundo o jornal The Sun, o capitão da polícia da região, Kritsada Saikhong, afirmou que o caso será investigado para identificar quem deixou a menina no banheiro. “Os agentes estão verificando as câmeras de segurança para determinar quem estava no prédio e quem usou o banheiro”, disse.

Caso os pais que abandonaram a criança sejam encontrados, poderão ser processados por abandono de incapaz, de acordo com o Código Penal do país. O crime prevê pena de até três anos de prisão, multa de aproximadamente R$ 986,05 ou ambas.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/11/2025 17:39 / atualizado em 18/11/2025 17:40
SIGA
x