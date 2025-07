Tailândia para por causa de Moo Deng, o "hipopótamo celebridade"

Moo Deng completa 1 ano com festa de aniversário no Zoo - (crédito: AFP)

Moo Deng, o hipopótamo-pigmeu que virou celebridade nas redes sociais, completou 1 ano nesta quinta-feira (10/7) com uma celebração especial no Zoológico Khao Kheow, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Bangkok, na Tailândia. O animal, cuja aparência carismática e comportamento brincalhão conquistaram fãs ao redor do mundo, foi homenageado com uma festa de quatro dias, que incluiu bolo, leilão beneficente e até uma exposição de fotos.

Com bochechas rosadas e um jeito desengonçado que rapidamente viralizou, Moo Deng — cujo nome significa “porco saltitante” em tailandês — se tornou uma superestrela global desde seu nascimento. Vídeos de suas travessuras rotineiras atraíram milhões de visualizações e inspiraram músicas, fan art, mercadorias e memes.

A celebração reuniu milhares de visitantes no zoológico, que viram Moo Deng saborear um bolo de 20 quilos feito de frutas tropicais esculpidas em estilo tradicional. A fêmea dividiu o banquete com sua mãe, Jona, de 26 anos, sob os olhares atentos de cuidadores e fãs.

O evento também teve um lado solidário: objetos pessoais da pequena estrela foram leiloados, incluindo sua banheira de plástico, vendida por 50 mil baht (cerca de R$ 8,5 mil), e um molde de suas pegadas, arrematado por 700 mil baht (aproximadamente R$ 120 mil). Toda a renda será destinada a um fundo de conservação da vida selvagem.

Moo Deng também teve papel importante na conscientização sobre sua espécie. O hipopótamo-pigmeu, parente menor e mais tímido do hipopótamo comum, é nativo da África Ocidental e está ameaçado de extinção, com menos de 2 mil exemplares na natureza, segundo a Fundação Hipopótamo-Pigmeu. A expectativa de vida em cativeiro pode chegar a 50 anos.











O nome da filhote foi escolhido por meio de uma votação com mais de 20 mil participantes — entre crianças e turistas — nas redes sociais do zoológico. Desde então, Moo Deng não apenas elevou a visitação ao local, mas também trouxe visibilidade internacional à causa da conservação.

Enquanto isso, alheia à própria fama, Moo Deng passou o aniversário como qualquer outro dia: brincando, dormindo ao sol, comendo melancia e tomando um banho de mangueira — para a alegria de seus seguidores ao redor do mundo.

