TikToker encontra mansão abandonada de príncipe saudita

Uma mansão que seria de um príncipe saudita, localizada em Londres, no Reino Unido, foi encontrada completamente abandonada pelo tiktoker Stringer Media. Ele publicou um vídeo mostrando o interior luxuoso do imóvel que, apesar do abandono, permanece praticamente intacto.

O influenciador, que reúne mais de 1,5 milhão de seguidores, compartilhou registros da casa em mais um episódio da série em que visita propriedades esquecidas pelo tempo. A publicação já acumula quase 115 mil visualizações. "Nós achamos a mansão de um príncipe saudita na cidade mais rica do Reino Unido. Descobrimos que estava abandonada e não conseguíamos acreditar no que víamos", disse ele no vídeo.

Nas imagens, é possível ver ambientes grandes com móveis sofisticados, estofados exclusivos, grandes lustres e janelas que vão do chão ao teto. Além de uma imponente escadaria, um piano, pisos e banheiros inteiramente revestidos de mármore, cozinha equipada e quartos mobiliados, com todos os objetos aparentemente intocáveis. "Acho que ninguém quis comprá-la, então preferiram deixá-la apodrecer", comentou Stringer.

Veja vídeo:

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com o estado de conservação da mansão, mesmo que muito suja. "Não consigo acreditar que ainda tenha sobrado tanta coisa. Eu verificaria as licenças de propriedade e tentaria comprar. Tem tanta coisa legal e quartos lindos", escreveu uma usuária. No entanto, um detalhe que chamou atenção é o fato de as luzes dos lustres ainda estarem recebendo energia. "Quem está pagando as contas de luz?", questionou um outro.