Empresa chinesa lança boneca sexual com humor gerado por IA

A boneca batizada de Emma foi projetada para se parecer o máximo possível com uma pessoa real, inclusive nos diálogos - (crédito: Reprodução/instagram/@cloudclimax)

A empresa chinesa Cloud Max lançou um produto inovador para o mercado de brinquedos sexuais, uma boneca com senso de humor gerado por inteligência artificial. Batizada de Emma, o “brinquedo” custa 4.200 libras, aproximadamente R$ 29 mil, podendo ser comprada no site da Cloud Climax, que tem sede no Reino Unido.

A boneca vem com um dispositivo chamado Doubao AI, que permite que ela desenvolva senso de humor baseado em um banco de dados com referências culturais, sinais emocionais e padrões de fala.

A empresa informa que o senso de humor de Emma vai se aprimorar conforme o treinamento, o que significa que ela será capaz de se adaptar ao momento, mantendo conversas realistas e sensuais, sendo simpática e engraçada se preciso e analisando padrões do usuário.

Emma é feita de silicone, o que, segundo a fabricante, serve para passar um aspecto mais natural e trazer uma sensação macia ao tocá-la. Ao comprar o produto, os clientes podem escolher o formato do corpo e da cabeça da boneca, que vem equipada com as capacidades de girar, piscar e falar.

Para a fabricação das Emma’s, a Cloud Climax se inspira na estética global e no feedback de outros compradores, buscando trazer uma experiência mais realista do produto. Elas são desenhadas digitalmente e, logo depois, esculpidas em argila para enfim serem modeladas com fibra de vidro e o silicone.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

