Mãe e filho são diagnosticados com câncer em intervalo de uma hora

Britney e Jamon, mãe e filho, foram diagnosticados com diferentes tipos de câncer no mesmo dia. Mais precisamente, com uma hora de diferença entre as confirmações. A criança, de 4 anos, tem câncer cerebral. A mãe recebeu o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional.
Segundo informações do canal de notícias KDRV NewsWatch12, do estado de Oregon, nos Estados Unidos, os McRae, família composta ainda por outras duas filhas pequenas e o pai do trio, Jake, que também é marido de Britney, receberam primeiro a notícia do problema com o filho.
Tudo começou quando o pequeno se queixou de fortes dores de cabeça. Por isso, a família procurou ajuda médica. Várias visitas ao pronto-socorro e uma sequência de ressonâncias magnéticas revelaram o problema. Uma massa cerebral perto do tronco encefálico foi descoberta.
Em 8 de outubro, a família foi informada que o tumor comprimia estruturas vitais. Em 3 de novembro, Jamon foi submetido a uma cirurgia de intervenção, de 15 horas de duração. O tumor não foi totalmente removido. Resultados de outros exames, realizados posteriormente, indicaram a presença de uma massa agressiva e maligna no cérebro do paciente.
Britney descobriu, após o resultado de um exame, que também estava com um problema. Tudo foi revelado depois de uma gravidez molar completa. Rara, a doença trofoblástica gestacional (DTG) diz respeito ao crescimento de tumores durante a gravidez, em vez da placenta.
Uma vaquinha foi aberta por meio de uma mensagem no site GoFundMe, para ajudar financeiramente a família. Para participar da doação, acesse o portal por meio deste link.
