Frei Gilson se encontra com o Papa Leão XIV em Roma: "Presente de Deus"

Durante sua mais recente viagem a Roma, o missionário brasileiro Frei Gilson afirmou ter vivido “uma graça muito especial”: um encontro breve, porém significativo, com o Papa Leão XIV. O relato foi publicado nas redes sociais do religioso.
Segundo Frei Gilson, ele já sabia que veria o Papa pela primeira vez, mas imaginava que seria à distância. A expectativa mudou ao ser informado, no trajeto, que poderia se aproximar do Pontífice. “Recebi isso como um verdadeiro presente de Deus”, escreveu.
O frei relatou ter refletido sobre o que diria ao Papa caso tivesse a oportunidade de falar. “Meu Deus, de tantas coisas que eu gostaria de falar ao Papa… o que direi?”, recordou. A resposta, segundo ele, surgiu de imediato: pedir a bênção pontifícia para o movimento de oração do Rosário que tem mobilizado milhões de brasileiros nas madrugadas, especialmente durante a Quaresma.
Preocupado com a barreira linguística, Frei Gilson pediu ao padre que o acompanhava, o Padre Reinaldo, que explicasse em italiano ao Papa a intenção do pedido. Entretanto, ao iniciar a mediação, o sacerdote foi interrompido por Leão XIV. “Deixe que ele fale português”, disse o Pontífice, segundo o testemunho do frei.
Diante do Papa, Frei Gilson apresentou os números do movimento do Rosário no Brasil.
“Santo Padre, peço sua bênção para este mover no Brasil. Na última Quaresma, mais de 2 milhões de pessoas acordaram às 4h da manhã para rezar o Santo Rosário”, relatou ter dito.
Segundo ele, o Papa reagiu com um sorriso e um gesto de interesse, indicando surpresa positiva com a informação. Logo em seguida, abençoou o frei e o encontro se encerrou.
