Governo prorroga estado de emergência em Lima para enfrentar onda de extorsões

Manifestantes participam de um protesto contra o governo do presidente peruano José Jeri em Lima, em 14 de novembro de 2025. Dezenas de manifestantes, liderados por jovens da Geração Z, realizaram uma marcha no centro de Lima em 14 de novembro de 2025 para expressar sua rejeição à classe política devido à crise de segurança, justamente quando o novo governo completava seu primeiro mês no poder. - (crédito: Ernesto BENAVIDES / AFP))

O governo interino do Peru prorrogou nesta quinta-feira o estado de emergência em Lima e na cidade vizinha de Callao, para enfrentar a onda de extorsões e assassinatos cometidos pelo crime organizado.

O presidente José Jerí prorrogou por 30 dias a medida decretada em 22 de outubro, que o autoriza a enviar militares às ruas para reforçar as operações policiais e a restringir direitos como o de reunião na capital, de 10 milhões de habitantes.

"Não estamos nos intimidando diante da criminalidade, que reage a qualquer ação do Estado", disse Jerí, após supervisionar anteontem uma operação de segurança em Callao.

O crime de extorsão se expandiu no Peru desde 2024, principalmente na capital. As denúncias passaram de 2.396 em 2023 para 15.336 no ano seguinte, um aumento de 540%.

O crime organizado tem como alvos principais de seus ataques os transportadores e comerciantes. Mais de 50 motoristas foram assassinados em represália à recusa de empresas a realizar os pagamentos, segundo uma associação do setor que reúne 460 empresas nas duas cidades.