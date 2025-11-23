50 dos estudantes sequestrados em escola católica na Nigéria conseguiram escapar

Homens armados raptaram um total de 315 estudantes e professores na escola católica St. Mary's - (crédito: AFP)

Cinquenta dos mais de 300 alunos raptados na sexta-feira em uma escola católica na Nigéria escaparam de seus sequestradores, anunciou uma organização cristã neste domingo (23).

"Recebemos uma boa notícia: 50 alunos escaparam e se reuniram com seus pais", declarou a Associação Cristã da Nigéria em um comunicado, especificando que a fuga ocorreu entre sexta-feira e sábado.

Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN, na sigla em inglês), homens armados raptaram um total de 315 estudantes e professores na escola católica St. Mary's, no oeste da Nigéria, na sexta-feira, após terem realizado um sequestro semelhante no início da semana em um colégio no estado de Kebbi (noroeste), onde sequestraram 25 meninas.

O número de estudantes raptados em St. Mary's, com idades entre 8 e 18 anos, representa quase metade dos 629 alunos da instituição.

O governo nigeriano não fez nenhuma declaração sobre o número de estudantes e professores sequestrados.

"Embora o retorno desses 50 jovens que conseguiram escapar nos traga algum alívio, peço que continuem orando para que as outras vítimas sejam salvas e retornem sãs e salvas", declarou o reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da CAN no estado de Níger e proprietário da escola, em um comunicado.