Neta de John F. Kennedy revela diagnóstico de câncer terminal

Tatiana Schlossberg, jornalista e neta de John F. Kennedy, compartilhou em carta aberta na revista The New Yorker que foi diagnosticada com um câncer terminal. O diagnóstico é de leucemia mieloide aguda e a doença foi descoberta em maio de 2024, após o nascimento da sua filha mais nova. A saúde de Tatiana vem se deteriorando.

Em artigo intitulado Uma batalha com meu sangue, Tatiana inicia o texto com a frase: “Quando você está morrendo, pelo menos na minha experiência limitada, você começa a se lembrar de tudo”. A jornalista continua dizendo que talvez seu cérebro esteja relembrando a vida por conta do diagnóstico, onde as memórias serão perdidas. “Talvez seja porque não tenho mais tempo para fazer novas memórias, e alguma parte de mim está partindo”, escreveu.

A desconfiança do diagnóstico veio logo após o parto da sua filha mais nova. “"Algumas horas após [o parto], meu médico percebeu algo estranho no meu hemograma. A contagem normal de glóbulos brancos fica entre 4 e 11 mil células por microlitro. A minha tinha 131 mil células por microlitro", descreveu. O tratamento começou logo em seguida com quimioterapia e um transplante de medula.

Tatiana, que está com saúde debilitada, lamentou que mãe tenha de passar por mais uma tragédia. "Agora acrescentei uma nova tragédia à vida dela, à vida da nossa família, e não há nada que eu possa fazer para impedir".

Ao final do texto, destaca que tenta viver no presente, mas é muito difícil, então deixa as memórias tomarem sua mente. “As vezes, tento me enganar dizendo que vou lembrar de tudo pra sempre, mesmo quando estiver morta. Obviamente, não irei. Mas, já que não sei como a morte é e ninguém pode me contar, vou continuar fingindo. Continuarei tentando lembrar”, finalizou.

