Eua/Rubio: Acordo de Paz na Ucrânia pode ser concluído até quinta-feira

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste domingo (23/11), em coletiva de imprensa que o plano da Casa Branca para chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia poderá ser finalizado até a próxima quinta-feira (27/11).

"Queremos finalizar o acordo o mais rápido possível, e adoraríamos terminá-lo até quinta-feira", disse Rubio após a conclusão de uma reunião entre diversos líderes ocidentais aliados da Ucrânia em Genebra, na Suíça.

O republicano afirmou que este domingo foi "o dia mais produtivo" em relação às conversas sobre o fim da guerra entre russos e ucranianos, que começou em fevereiro de 2022. Restam, no entanto, diversas questões pendentes, em especial relacionadas aos papéis da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), acrescentou Rubio.

"Nenhuma das questões pendentes é insuperável", afirmou o secretário de Estado americano, concluindo que está confiante de que o plano de paz será aceito pela Rússia.