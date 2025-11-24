InícioMundo
NATUREZA

Vulcão da Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos

Atividade surpreende cientistas e envia colunas de fumaça a mais de 14km de altitude

Vulcão da Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos - (crédito: Reprodução/X)
Vulcão da Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos - (crédito: Reprodução/X)

O vulcão Hayli Gubbi, localizado no nordeste da Etiópia, entrou em erupção pela primeira vez em quase 12 mil anos. A informação foi confirmada pelo Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse. Segundo o órgão, a erupção ocorreu no domingo (23/11) e, durante várias horas, o vulcão emitiu densas colunas de fumaça.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Situado no Vale do Rift — região marcada por intensa atividade geológica devido ao encontro de placas tectônicas —, o Hayli Gubbi sempre foi considerado um vulcão potencialmente ativo, embora silencioso. Até então, o Programa Mundial de Vulcanismo da Instituição Smithsonian não registrava nenhuma erupção no local desde o início do Holoceno, há cerca de 12 mil anos.

O pesquisador da área Simon Carn, da Universidade de Michigan, reforçou essa informação ao afirmar que não havia registros de atividade do Hayli Gubbi nesse período.

De acordo com o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse, o vulcão, com cerca de 500 metros de altitude, expeliu fumaça que alcançou aproximadamente 14 quilômetros de altura. A pluma de cinzas chegou a sobrevoar áreas do Iêmen, Omã, Índia e norte do Paquistão.

Até o momento, as autoridades locais não registraram vítimas. A região onde fica o Hayli Gubbi é remota e pouco habitada, o que reduz os riscos imediatos à população.

Veja: 

* Com informações da AFP

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/11/2025 16:03
SIGA
x