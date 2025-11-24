Vulcão da Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos

O vulcão Hayli Gubbi, localizado no nordeste da Etiópia, entrou em erupção pela primeira vez em quase 12 mil anos. A informação foi confirmada pelo Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse. Segundo o órgão, a erupção ocorreu no domingo (23/11) e, durante várias horas, o vulcão emitiu densas colunas de fumaça.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Situado no Vale do Rift — região marcada por intensa atividade geológica devido ao encontro de placas tectônicas —, o Hayli Gubbi sempre foi considerado um vulcão potencialmente ativo, embora silencioso. Até então, o Programa Mundial de Vulcanismo da Instituição Smithsonian não registrava nenhuma erupção no local desde o início do Holoceno, há cerca de 12 mil anos.
O pesquisador da área Simon Carn, da Universidade de Michigan, reforçou essa informação ao afirmar que não havia registros de atividade do Hayli Gubbi nesse período.
De acordo com o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse, o vulcão, com cerca de 500 metros de altitude, expeliu fumaça que alcançou aproximadamente 14 quilômetros de altura. A pluma de cinzas chegou a sobrevoar áreas do Iêmen, Omã, Índia e norte do Paquistão.
Até o momento, as autoridades locais não registraram vítimas. A região onde fica o Hayli Gubbi é remota e pouco habitada, o que reduz os riscos imediatos à população.
Veja:
* Com informações da AFP
Saiba Mais
- Mundo A 'escola de astronautas' que fica escondida em montanha na Suíça
- Mundo Justiça francesa condena gato por "invasão"; multa chega a R$ 18 mil
- Mundo Imagem de suposto buraco causa mistério entre moradores do Reino Unido
- Mundo Voos internacionais são cancelados na Venezuela após alerta sobre 'aumento da atividade militar'
- Mundo 'Adicionei mais uma tragédia para a família': como neta de John F Kennedy anunciou câncer terminal aos 35 anos
- Mundo 'Teria sido melhor se tivessem me matado': uma guerra esquecida que destrói vidas de mulheres