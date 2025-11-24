Vulcão da Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos - (crédito: Reprodução/X)

O vulcão Hayli Gubbi, localizado no nordeste da Etiópia, entrou em erupção pela primeira vez em quase 12 mil anos. A informação foi confirmada pelo Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse. Segundo o órgão, a erupção ocorreu no domingo (23/11) e, durante várias horas, o vulcão emitiu densas colunas de fumaça.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Situado no Vale do Rift — região marcada por intensa atividade geológica devido ao encontro de placas tectônicas —, o Hayli Gubbi sempre foi considerado um vulcão potencialmente ativo, embora silencioso. Até então, o Programa Mundial de Vulcanismo da Instituição Smithsonian não registrava nenhuma erupção no local desde o início do Holoceno, há cerca de 12 mil anos.

Leia também: Você sabia que o vulcão mais antigo do mundo está localizado no coração do Brasil?

O pesquisador da área Simon Carn, da Universidade de Michigan, reforçou essa informação ao afirmar que não havia registros de atividade do Hayli Gubbi nesse período.

Leia também: Vulcão entra em erupção na Indonésia e autoridades emitem alerta

De acordo com o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse, o vulcão, com cerca de 500 metros de altitude, expeliu fumaça que alcançou aproximadamente 14 quilômetros de altura. A pluma de cinzas chegou a sobrevoar áreas do Iêmen, Omã, Índia e norte do Paquistão.

Leia também: Vulcão entra em erupção no extremo oriente da Rússia após terremoto

Até o momento, as autoridades locais não registraram vítimas. A região onde fica o Hayli Gubbi é remota e pouco habitada, o que reduz os riscos imediatos à população.

Veja:

* Com informações da AFP