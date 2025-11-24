Imagem de suposto buraco causa mistério entre moradores do Reino Unido

"Burado no País de Gales era na verdade uma ilusão de ótica - (crédito: Reprodução/Anne-marie Cairney)

Moradores da região do Parque Nacional da Snowdonia, País de Gales, ficaram curiosos ao ver um suposto buraco nas montanhas da região. Devido ao formato do buraco e a cor extremamente escura, as pessoas ficaram curiosas para saber como a depressão tinha surgido no local, chegando a classificá-lo como “buraco do diabo”.

Antes da verdade por trás do “buraco” ser revelada, fotos do local começaram a circular nas redes sociais, o que despertou a curiosidade de usuários da internet que começaram a criar teorias sobre o “buraco”. Segundo o jornal Daily Star, a suposta cavidade fica em uma encosta ao norte da vila de Abergynolwyn.

Entre as teorias levantadas estava a de que poderia se tratar de uma antiga mina de ardósia (pedra preta) que estava desativada. Realmente a região já foi local de extração dessas pedras, fator que deu origem às vilas presentes na região, mas nenhuma mina antiga foi encontrada ou registrada na montanha.

Outra teoria apontou que o buraco era resultado da queda de um avião da época da Segunda Guerra Mundial. De fato a região foi palco de acidentes aéreos do tempo da guerra, como o caso do bombardeiro Flying Fortress, que caiu perto da área e acabou matando todos os 20 tripulantes.

No entanto, nenhuma teoria se mostrou verídica, a verdade só surgiu com a explicação de um outro usuário na rede social X. "É apenas o ângulo do sol e a sombra subsequente que exageram a profundidade" explicou o internauta.

A imagem do “buraco” é resultado do ângulo do sol em uma depressão, formando uma sombra em forma de bacia e dando a impressão de extrema profundidade no local.