Escocesa cria vaquinha on-line para reduzir seios, que pesam mais de 15kg

Melissa Ashcroft, uma escocesa de 30 anos, chamou a atenção nas redes sociais após criar uma vaquinha on-line para reduzir o tamanho dos seios. O busto da mulher mede aproximadamente 82 centímetros e pesa 16kg.

Devido ao peso excessivo dos seios, dores nas costas acompanham a escocesa desde a puberdade. Melissa relatou também ao jornal da Grã-Bretanha Daily Star, demorar uma hora todos os dias para levantar da cama por causa da condição, além de não conseguir mais pegar a filha no colo.

Quando tinha 20 anos de idade, Melissa tentou realizar o procedimento, mas optou por seguir as recomendações da médica que a acompanha, deixando para fazer a cirurgia apenas após ter filhos. Dez anos depois, ao recorrer ao sistema de saúde público do Reino Unido para a redução mamária, a escocesa teve o procedimento negado por não se qualificar nos padrões de massa corporal exigidos pelo órgão.

As dores nas costas impedem que Melissa faça exercícios físicos para alcançar o índice de massa corporal ideal. Praticamente sem saída, ela decidiu então criar uma vaquinha on-line. O objetivo é arrecadar 8 mil libras, cerca de R$ 55 mil, o suficiente para fazer a cirurgia. A escocesa disse também que as costas parecem de uma pessoa idosa, e que não gosta de usar medicamentos para aliviar as dores.

“Eu não quero depender de remédios porque eles me deixam tonta. Eu não consigo levantar minha filha e isso parte meu coração. Eu só quero poder brincar com ela”, lamentou Melissa.

