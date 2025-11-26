Mulher passa por 16 cirurgias após ter nariz arrancado por cachorro

Jordan Wilson, de 29 anos, teve que passar por 16 procedimentos cirúrgicos para reconstruir o rosto e o nariz - (crédito: Reprodução/@sincerelyjord_)

Após sofrer um ataque de cachorro e ter o nariz arrancado, Jordan Wilson, uma norte- americana de 29 anos, passou por 16 cirurgias no rosto e um longo processo de recuperação. A mulher surpreendeu os seguidores ao surgir com um novo visual. As cirurgias incluíram reconstrução facial e nasal, sendo usados ossos da testa para refazer o novo nariz.

Jordan compartilhou o passo a passo da recuperação nas redes sociais, onde acabou ganhando o carinho dos internautas que acompanharam o processo. Ela acumula mais de 5 mil seguidores e publica também conteúdos sobre skincare e maternidade.

O ataque ocorreu em abril de 2022, na cidade de Tampa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, enquanto Jordan e o namorado visitavam o cunhado. O cachorro responsável pelo acidente era da raça boerboel e pertencia a namorada do dono da casa.

No momento do ataque Jordan e os companheiros estavam sentados no chão, quando ela decidiu acariciar o cão e surpreendentemente foi mordida. A mulher desmaiou e só acordou horas depois com todos em pânico em volta dela. Jordan só ficou ciente do que ocorreu horas depois, como o relato do namorado.

Mesmo após algum tempo do acidente, Jordan ainda sente dificuldades ao sair em público. "Já se passaram três anos e meio que um cachorro arrancou meu nariz e eu acho que nunca mais vou me sentir a mesma. Esse ano ainda tive muita dificuldade de sair em público, pensando que as pessoas se perguntavam por que eu tinha essa aparência", desabafou a influencer em uma postagem no Instagram.

Mesmo após o episódio traumático envolvendo o cão, Jordan relata amar os animais e não guarda rancor nem mesmo do cachorro responsável pelo ataque. Mãe de dois filhos, a norte-americana disse tomar um cuidado extra quando algum animal se aproxima das crianças, principalmente cachorros.

*Estagiário sob supervisão de Benjamin Figueredo

