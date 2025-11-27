"Popeye Russo" corre risco de perder os braços por aplicação de óleo

O influenciador Kirill Tereshin, já durante o tratamento, em postagem feita em junho deste ano - (crédito: Reprodução / Instagram / @ruki_bazuki_official)

Um influenciador fitness conhecido como Popeye Russo corre o risco de perder os dois braços por conta de uma infecção. Durante anos, o influencer russo aplica injeções de Synthol nos bíceps de ambos os lados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações do canal russo Shot, Kirill Tereshin, 29 anos, relatou que os músculos dos braços começaram a apresentar uma aparência anormal. Um dos músculos, em fotos publicadas por ele nas redes sociais, estourou, e deixou um buraco no braço. Os tecidos do local entraram em processo de decomposição.

Exames indicaram que enxertos de pele não poderiam ser feitos. Por meio deles, seria possível evitar a amputação. No entanto, o estado de saúde de Tereshin não permitia a escolha pela alternativa. Cirurgiões vascular, reconstrutivo e plástico trabalham para salvar os membros do influencer.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O russo passa por cirurgias desde junho deste ano. Cerca de 70% do material injetado já foi removido. Apesar disso, será difícil reverter os danos já causados, por conta do grande montante de tempo necessário para que o comprometimento muscular seja curado pelo próprio corpo. O avanço da infecção é forte o suficiente para que a cicatrização das feridas não seja possível. Por isso, a possibilidade de amputação.

Em 2017, o influenciador ganhou destaque na internet ao exibir os grandes braços, frutos das injeções de Synthol. Na própria casa, ele mesmo produziu a substância. De acordo com o portal The Conversation, o material é composto tipicamente por 85% de óleo (mineral, de gergelim ou noz), 7,5% de lidocaína (um anestésico local) e 7,5% de álcool benzílico.

Utilizada para aumentar artificialmente o volume muscular, não promove hipertrofia muscular real. Pode, também, causar infecções, degeneração muscular, necrose, amputação e até risco de morte.

A aparência o rendeu o apelido de Popeye Russo.