"Popeye Russo" corre risco de perder os braços por aplicação de óleo

Influencer descobriu uma infecção severa causada por aplicações de Synthol nos bíceps. Injeções foram feitas por anos

O influenciador Kirill Tereshin, já durante o tratamento, em postagem feita em junho deste ano - (crédito: Reprodução / Instagram / @ruki_bazuki_official)
O influenciador Kirill Tereshin, já durante o tratamento, em postagem feita em junho deste ano - (crédito: Reprodução / Instagram / @ruki_bazuki_official)

Um influenciador fitness conhecido como Popeye Russo corre o risco de perder os dois braços por conta de uma infecção. Durante anos, o influencer russo aplica injeções de Synthol nos bíceps de ambos os lados. 

De acordo com informações do canal russo Shot, Kirill Tereshin, 29 anos, relatou que os músculos dos braços começaram a apresentar uma aparência anormal. Um dos músculos, em fotos publicadas por ele nas redes sociais, estourou, e deixou um buraco no braço. Os tecidos do local entraram em processo de decomposição. 

Exames indicaram que enxertos de pele não poderiam ser feitos. Por meio deles, seria possível evitar a amputação. No entanto, o estado de saúde de Tereshin não permitia a escolha pela alternativa. Cirurgiões vascular, reconstrutivo e plástico trabalham para salvar os membros do influencer. 

O russo passa por cirurgias desde junho deste ano. Cerca de 70% do material injetado já foi removido. Apesar disso, será difícil reverter os danos já causados, por conta do grande montante de tempo necessário para que o comprometimento muscular seja curado pelo próprio corpo. O avanço da infecção é forte o suficiente para que a cicatrização das feridas não seja possível. Por isso, a possibilidade de amputação. 

Em 2017, o influenciador ganhou destaque na internet ao exibir os grandes braços, frutos das injeções de Synthol. Na própria casa, ele mesmo produziu a substância. De acordo com o portal The Conversation, o material é composto tipicamente por 85% de óleo (mineral, de gergelim ou noz), 7,5% de lidocaína (um anestésico local) e 7,5% de álcool benzílico.

Utilizada para aumentar artificialmente o volume muscular, não promove hipertrofia muscular real. Pode, também, causar infecções, degeneração muscular, necrose, amputação e até risco de morte.

A aparência o rendeu o apelido de Popeye Russo.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/11/2025 22:38
