Trump diz que vai suspender imigração de pessoas do "terceiro mundo"

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira que Sarah Beckstrom, uma das duas tropas da Guarda Nacional baleadas um dia antes perto da Casa Branca, havia morrido, enquanto o outro soldado estava "lutando por sua vida" - (crédito: Jim WATSON / AFP)

Em uma publicação feita em sua rede social na última quinta-feira (27/11), o presidente Donald Trump anunciou que planeja suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas advindas de “países de terceiro mundo”. O anúncio ocorreu um dia após um cidadão afegão ser preso como suspeito de abrir fogo contra dois integrantes da Guarda Nacional em Washington.

“Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente”, escreveu Trump.

Ele também ameaçou revogar milhões de vistos concedidos durante o governo de seu antecessor, Joe Biden, e “expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos”.

Na mesma publicação, Trump afirmou que Sarah Beckstom, de 20 anos, uma das integrantes da Guarda Nacional que foram baleadas, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Trump acrescentou que encerrará todos os benefícios e subsídios federais destinados a pessoas que não são cidadãs americanas. Ele também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente risco à segurança ou que “não seja compatível com a civilização ocidental”.

“Os objetivos serão perseguidos com o propósito de alcançar uma redução significativa nas populações ilegais e disruptivas”, declarou Trump.

“Apenas a migração reversa pode resolver completamente esta situação”, completou. O ex-presidente finalizou desejando um Feliz Dia de Ação de Graças aos norte-americanos.

Publicação de Donald Trump na TruthSocial (foto: Reprodução/Redes sociais )

Antes da publicação, Trump já havia pedido a revogação de green cards concedidos a estrangeiros de 19 países. O green card é um visto de residência permanente nos EUA, que permite a pessoas estrangeiras trabalharem e viverem no país, além de abrir caminho para a cidadania norte-americana.

Países mencionados por Trump:

Afeganistão

Chade

Congo

Eritreia

Guiné Equatorial

Haiti

Irã

Iêmen

Líbia

Mianmar

Somália

Sudão

Burundi

Cuba

Laos

Serra Leoa

Togo

Turcomenistão

Venezuela