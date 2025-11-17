EUA anunciam sistema prioritário de vistos para a Copa-2026

O republicano recebeu a visita do presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta segunda-feira (17/11), na Casa Branca, em Washington - (crédito: Foto: Win McNamee/Getty Images)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um sistema prioritário de agendamento de vistos para viajantes estrangeiros. Quem comprar ingressos para os jogos da Copa do Mundo poderá fazer, assim, a entrevista consular com mais facilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Serão 104 embates na Terra do Tio Sam, incluindo a final. O republicano, aliás, recebeu a visita do presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta segunda-feira (17), na Casa Branca, em Washington.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Ordenei à minha administração que faça tudo ao seu alcance para tornar a Copa do Mundo de 2026 um sucesso sem precedentes", colocou o presidente norte-americano, no Salão Oval da sede do governo daquele país.

Trump, com o anúncio, ainda afirmou que pretende gerar 200 mil empregos e arrecadar 30 bilhões de dólares para os Estados Unidos.

Já o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acrescentou que o país recrutará novos 400 oficiais consulares para lidar com a maior demanda por vistos. Estados Unidos, Canadá e México são as sedes da Copa do Mundo de 2026. O torneio internacional começa em junho e vai até julho.