Ladrão engole ovo Fabergé na Nova Zelândia mas acaba preso

Um ladrão neozelandês de bom gosto foi detido após roubar e engolir um ovo Fabergé verde com incrustações de diamantes de uma joalheria de luxo.
O homem de 32 anos engoliu o ovo na semana passada em uma loja de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, mas acabou sendo detido antes de fugir.
A polícia afirmou nesta quarta-feira (3) que ainda não recuperou a peça ornamentada, avaliada em 20.000 dólares (R$ 106 mil), mas designou um oficial para vigiá-lo à espera de que a natureza siga seu curso.
"Neste momento, a peça não foi recuperada", indicou a polícia em comunicado.
O ovo é uma edição especial inspirada no filme de James Bond "007 contra Octopussy", sobre um plano para roubar um ovo Fabergé.
"A parte externa do ovo segue de perto o desenho do ovo Fabergé apresentado no filme '007 contra Octopussy', com uma bela moldura em ouro 18 quilates, delicadamente adornada com safiras azuis e diamantes brancos em um desenho floral", indica uma descrição na internet.
Também contém um pequeno polvo em seu interior.
A Casa Fabergé da Rússia ganhou fama internacional no fim do século XIX ao desenhar grandes ovos de Páscoa decorados com ouro e pedras preciosas.
