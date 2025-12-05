InícioMundo
AMÉRICA DO SUL

Maduro pede apoio: "Povo do Brasil, ocupem as ruas para apoiar a Venezuela"

Manifestação ocorreu após Maduro agradecer o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de quem recebeu um boné como presente ao vivo

O líder venezuelano passou a adotar medidas extraordinárias de segurança depois de a Casa Branca autorizar uma operação secreta da CIA em território venezuelano - (crédito: AFP)
O líder venezuelano passou a adotar medidas extraordinárias de segurança depois de a Casa Branca autorizar uma operação secreta da CIA em território venezuelano - (crédito: AFP)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um apelo direto aos brasileiros, em mensagem dita em português durante um programa de televisão na noite de quinta-feira (4/12). “Povo do Brasil, ocupem as ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania. Digo toda a verdade: temos direito à paz com soberania. Que viva o Brasil”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A manifestação ocorreu após Maduro agradecer o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de quem recebeu um boné como presente ao vivo.

O líder venezuelano passou a adotar medidas extraordinárias de segurança depois de a Casa Branca autorizar uma operação secreta da CIA em território venezuelano e indicar que uma incursão pode ocorrer “muito em breve”.

De acordo com o jornal The New York Times, que cita fontes próximas ao chavismo, Maduro tem alternado com frequência seus locais de pernoite, utilizado vários celulares e ajustado sua rotina pessoal para reduzir riscos.

O temor de traições internas levou o presidente venezuelano a reforçar a presença de agentes cubanos em seu entorno imediato. Ele também teria incorporado oficiais da contrainteligência de Cuba às estruturas do Exército da Venezuela.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 05/12/2025 11:04 / atualizado em 05/12/2025 11:04
SIGA
x