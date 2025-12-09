TPI condena chefe de milícia do Sudão a 20 anos de prisão por crimes de guerra

Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman aguarda o veredicto do Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, em 9 de dezembro de 2025 - (crédito: PETER DEJONG / ANP / AFP)

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou nesta terça-feira (9) um chefe de milícia sudanês a 20 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a guerra civil em Darfur, há duas décadas.

Ali Mohamed Ali Abd-Al-Rahman, também conhecido pelo nome de guerra Ali Kosheib, foi considerado culpado em outubro de vários crimes, incluindo estupro, assassinato e tortura, executados em Darfur em 2003 e 2004.

