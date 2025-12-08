Trump anuncia auxílio a agricultores afetados por guerra tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante reunião acontecida na Casa Branca - (crédito: Jim Watson/AFP)

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (8/12), que colocará em prática um projeto de auxílio aos agricultores americanos afetados pela guerra tarifária imposta pelo presidente Donald Trump. A medida contará com um pacote de US$ 11 bilhões.

O anúncio foi feito após um pedido por parte dos produtores rurais americanos, que solicitaram ao governo ajuda para a compra de sementes e feritilizantes para o próximo plantio, que ocorre entre março e abril de 2026, durante a primavera no hemisfério norte. Milho e soja são as principais culturas a serem plantadas nesse período.

Segundo a BBC, muitos agricultores dos EUA sofreram prejuízos com o tarifaço. Produtores de soja tiveram colheitas recordes, mas não venderam os bilhões habituais com a interrupção das negociações com a China.

Segundo dados da Associeted Press, a soja é o principal alimento exportado pelos Estados Unidos. São 14% do total. Nos últimos anos, a China, principal cliente, comprou 25% de toda a soja do país norte-americano.

Desde abril, a China aplica tarifas de 20% sobre a soja americana em resposta à guerra tarifária da Casa Branca. Com o objetivo de evitar o desequilíbrio da balança comercial do país, houve aumento na compra de soja do Brasil, que já é o maior fornecedor do país oriental.

De acordo com a secretária de Agricultura do governo Trump, Brooke Rollins, a decisão foi tomada para entender a necessidade dos agricultores com mais eficiência. "Sem as tarifas, eu não conseguiria ajudar vocês", afirmou Trump, durante o anúncio do pacote de auxílio.