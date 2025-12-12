"Vou morrer como sionista", diz Quentin Tarantino, segundo esposa

Em uma entrevista rara ao Canal 12, a modelo e cantora Daniella Pick, esposa de Quentin Tarantino, descreveu em detalhes como o cineasta tem se posicionado desde o início da guerra em Gaza. Pick afirmou que o casal não considera deixar Tel Aviv, decisão que, segundo ela, reflete tanto a rotina que construíram ali quanto a conexão profunda que Tarantino desenvolveu com Israel ao longo dos anos.

Apesar do clima constante de alerta, o diretor reage com uma tranquilidade que chega a surpreender. “Quentin encara tudo da maneira mais tranquila possível”, disse Pick. Durante alarmes e deslocamentos para o abrigo, a esposa relatou que Tarantino só costumava descer quando ela insistia — mesmo com as duas crianças pequenas no colo.

Em meio a essa convivência com o risco, Tarantino fez uma declaração que sintetiza o modo como enxerga sua vida no país: “Bem, tanto faz. Se alguma coisa acontecer, eu vou morrer como sionista.” Conforme Pick, ela apenas respondeu: “Bem, tudo bem.” O cineasta também já afirmou publicamente que “adora Israel” e gosta de circular pelo bairro com os filhos, encontrar amigos para beber e fumar charuto e aproveitar a vida cotidiana em Tel Aviv.

De acordo com Pick, o envolvimento do diretor com o contexto local se intensificou desde o início da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, em outubro de 2023. A entrevista relembra a visita dele a uma base militar no sul do país, onde conversou com soldados das Forças de Defesa de Israel — um encontro que circulou amplamente nas redes sociais.

Ela comentou ainda que Tarantino tem se dedicado a aprender hebraico e que o casal está trabalhando juntos em uma série na qual ela será a protagonista. A residência da família também apareceu na reportagem, especialmente o cinema particular construído com isolamento reforçado, já que o diretor costuma comentar filmes em voz alta.

O que é sionismo?

O sionismo surgiu no final do século XIX como um movimento político e nacionalista que defendia o direito do povo judeu de criar um Estado próprio na região historicamente associada a Israel. Ele apareceu num contexto de forte perseguição e discriminação contra judeus na Europa, quando muitos intelectuais e ativistas passaram a argumentar que apenas um país soberano garantiria segurança, direitos e identidade cultural ao povo judeu. O jornalista austro-húngaro Theodor Herzl tornou-se o principal articulador dessa ideia ao organizar, em 1897, o Primeiro Congresso Sionista, marco fundador do movimento moderno.

A proposta sionista tinha como objetivo central estabelecer um “lar nacional” judeu na Palestina, então parte do Império Otomano e, posteriormente, administrada pelo Reino Unido. Ao longo das décadas seguintes, diferentes correntes do sionismo — político, cultural e religioso — divergiram sobre como construir esse projeto, mas concordavam na necessidade de uma estrutura estatal judaica. A migração crescente de judeus para a região, especialmente após a Primeira Guerra Mundial e o aumento do antissemitismo na Europa, fortaleceu o movimento.

Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o sionismo ganhou apoio internacional decisivo, culminando na criação do Estado de Israel em 1948. Desde então, o termo passou a designar tanto o movimento histórico que levou à fundação do país quanto as ideologias que defendem sua existência e segurança enquanto Estado judeu. É importante lembrar que sionismo não é sinônimo de judaísmo (uma religião) e que existem judeus não sionistas, assim como não judeus que apoiam ou criticam o sionismo por razões políticas, históricas ou humanitárias.

Quem é Quentin Tarantino

Diretor, roteirista e ator norte-americano, nascido em 1963, conhecido por um estilo autoral marcado por diálogos longos, violência estilizada, humor negro e referências à cultura pop e ao cinema clássico.

Ficou reconhecido por misturar gêneros (policial, western, artes marciais, blaxploitation) e por construir narrativas não lineares, além de trabalhar com trilhas sonoras marcantes e personagens icônicos.

Conhecido por criar personagens femininas marcantes, por reviver carreiras de atores (como John Travolta e Pam Grier) e por ser um dos poucos diretores com liberdade total para escrever e filmar suas obras.





Trabalhos de maior destaque

Cães de Aluguel (1992)

Estreia na direção; se tornou cult pela estrutura fragmentada e pela intensidade dos diálogos, redefinindo o cinema independente dos anos 90.

Pulp Fiction (1994)

Ganhou a Palme d’Or em Cannes e o Oscar de roteiro; filme-símbolo da década com narrativa entrelaçada, violência estilizada e estética pop.

Jackie Brown (1997)

Homenagem ao cinema blaxploitation dos anos 70, com foco em personagens complexos e história mais contida, adaptada de Elmore Leonard.

Kill Bill: Vol. 1 (2003) e Kill Bill: Vol. 2 (2004)

Duologia sobre vingança com forte influência de artes marciais, western spaghetti e cinema japonês; uma das obras mais estilizadas do diretor.

Django Livre (2012)

Western sobre escravidão; ganhou dois Oscars (ator coadjuvante para Christoph Waltz e roteiro original para Tarantino).

Os Oito Odiados (2015)

Western claustrofóbico filmado em 70mm, focado em personagens tensos e diálogos longos; trilha premiada de Ennio Morricone.

Era uma Vez em... Hollywood (2019)

Homenagem à Hollywood dos anos 60; ganhou Oscar de ator coadjuvante (Brad Pitt) e se tornou um dos filmes mais celebrados de sua fase recente.