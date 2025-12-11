Gold card: como funciona serviço que paga por visto nos EUA

Uma representação do Gold Card lançada pelo governo Trump, disponibilizada no site oficial do projeto - (crédito: Reprodução / trumpcard.gov)

O governo de Donald Trump lançou oficialmente, nessa quarta-feira (10/12), o 'Trump Gold Card', um programa de retirada de visto acelerado para imigrantes. A autorização para viver no país poderá ser obtida mediante pagamento de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) ao Departamento do Tesouro americano. A iniciativa mira, justamente, arrecadação bilionária.

Já disponível, o site Trumpcard.gov permite que imigrantes interessados solicitem o visto mediante pagamento adiantado de US$ 15 mil ao Departamento de Segurança Interna (DHS), para que seja possível o processamento prioritário.

Em seguida, o candidato precisa fazer uma "contribuição", o que é descrito como "gift" ("presente", em inglês). É aí onde entra o pagamento da quantia milionária. O interressado, além disso, estará sujeito a checagem de antecentes, de acordo com o próprio governo americano.

"Basicamente é um Green Card (documento obtido para que se possa viver no país), mas muito melhor. Muito mais poderoso, um caminho muito mais forte”, afirmou o republicano, a jornalistas na Casa Branca. “Um caminho é algo importante. Precisamos de grandes pessoas", completou.

O programa, além disso, contará com uma modalidade corporativa. Empresas interessadas em acelerar a entrada de funcionários estrangeiros poderão fazê-lo, desde que contribuam com US$ 2 milhões (R$ 10,8 mlhões) por colaborador.