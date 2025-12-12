Irã prende Narges Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz de 2023

A ativista de 54 anos, símbolo da luta pelo direito das mulheres no país, estava fora da prisão desde dezembro de 2024 - (crédito: NARGES MOHAMMADI FOUNDATION / AFP)

O Irã prendeu, nesta sexta-feira (12/12), a ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz de 2023. Segundo nota da Fundação Narges Mohammadi, ela teria sido “detida violentamente por forças de seguranças e policias” enquanto participava de missa de sétimo dia de Khosrow Alikordi, advogado com atuação na defesa de direitos humanos encontrado morto na última semana.

A ativista de 54 anos, símbolo da luta pelo direito das mulheres no país, estava fora da prisão desde dezembro de 2024, quando recebeu liberdade temporária devido a problemas de saúde. Além de Narges, a Fundação afirma que outras ativistas presentes podem ter sido detidos durante a abordagem, como Sepideh Qolian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi e Alieh Motalebzadeh.

A advogada Chirinne Ardakani, representante da ativista, também denunciou a prisão. “Minha cliente @narges_mohamadi_51, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, foi presa junto com outros ativistas há uma hora pelas forças de segurança iranianas enquanto se manifestava contra a morte ‘suspeita’ do advogado e defensor dos direitos humanos Khosrow Alikordi”, escreveu.