Plano dos EUA prevê adesão da Ucrânia à União Europeia

Uma nova versão do plano de paz proposto pelos EUA para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia contempla a entrada de Kiev na União Europeia (UE) a partir de janeiro de 2027. A informação foi confirmada à agência France-Presse (AFP) por um funcionário de alto escalão familiarizado com o assunto. A adesão à UE era uma das principais condições impostas pelo governo de Volodymyr Zelensky para se alcançar a paz no Leste Europeu. No entanto, os ucranianos ainda precisariam ceder à Rússia os territórios de Donetsk e Luhansk, na região do Donbass, e a Península da Crimeia, formalmente anexada por Moscou em 2014.

"Está estipulado, mas é uma questão de negociação, e os americanos são favoráveis", disse o funcionário, sob condição do anonimato. O próprio presidente Zelensky admitiu que "os EUA podem tomar medidas para desbloquear nosso caminho rumo à União Europeia". "Trump dispõe de diversas alavancas de influência e isso terá efeito sobre aqueles que bloqueiam a Ucrânia", observou. A Rússia reagiu com pessimismo. "Temos a impressão de que esta versão, que está sendo apresentada para debate, vai piorar. Será um processo longo", declarou Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin.

Professor de política comparada da Universidade de Kyiv-Mohyla, Olexiy Haran lembrou ao Correio que não é competência dos Estados Unidos decidir sobre a adesão ucraniana à União Europeia. "A própria UE forneceu o status de candidato de membro à UE e, agora, estamos negociando esse processo. Esse plano não traz nenhum ponto que seja decidido pela legislação interna da Ucrânia", criticou. "Não cabe a Zelensky decidir sobre a cessão territorial, pois existe um processo definido pela Constituição. A questão teria que ser estabelecida por um referendo."

Peter Zalmayev, diretor da ONG Eurasia Democracy Initiative (em Kiev), crê que o plano dos EUA é uma iniciativa russa. "A ideia de concessões de territórios controlados pela Ucrânia é uma receita para o caos e o desastre político. Isso teria que ser obtido por meio de um referendo." (Rodrigo Craveiro)