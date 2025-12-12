InícioMundo
Rei Charles III anuncia que terá o tratamento de câncer reduzido em 2026

Comunicado foi feito durante um pronunciamento de conscientização para o tratamento precoce da doença

Rei do Reino Unido foi diagnosticado no ano passado e apresenta boa resposta aos medicamentos, segundo o Palácio de Buckingham - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Rei do Reino Unido foi diagnosticado no ano passado e apresenta boa resposta aos medicamentos, segundo o Palácio de Buckingham

O monarca do Reino Unido, Rei Charles III, anunciou nesta sexta-feira (12/12) que o tratamento de câncer que ele enfrenta poderá ser reduzido em 2026. No ano passado, o rei foi diagnosticado com um tipo não especificado da doença. 

O pronunciamento faz parte do Stand Up to Cancer, uma campanha nacional de conscientização da emissora britânica Channel 4. 

“Hoje, posso compartilhar com vocês a boa notícia de que, graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e ao cumprimento das orientações médicas, meu cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem”, declarou Charles III.

Segundo o Palácio de Buckingham, o tratamento está em “fase de precaução”. A partir de agora, as sessões, que eram semanais, serão reduzidas após o monarca apresentar boa resposta aos medicamentos. 

“Esse marco é uma bênção pessoal e um testemunho dos avanços notáveis que têm sido feitos no tratamento do câncer nos últimos anos; um testemunho que espero que possa encorajar os 50% de nós que receberemos o diagnóstico da doença em algum momento de nossas vidas”, afirma o rei, que também incentivou os telespectadores a realizarem exames de rotina.

