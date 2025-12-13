EUA: Ataque a tiros deixa vários feridos em universidade

Diversas pessoas ficaram feridas neste sábado (13) por disparos de arma de fogo no campus da Brown University, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local.
"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu na rede social X a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em sua plataforma Truth Social que foi informado sobre a situação e que o FBI está no local.
Às 17h52 locais (19h52 em Brasília), a Brown University afirmou que a situação continuava "em curso" e pediu a seus estudantes que buscassem um local seguro até segunda ordem.
Após afirmar em um primeiro momento que o suspeito havia sido detido, Trump publicou uma segunda mensagem na qual declarou que a polícia local corrigiu essa informação. "O suspeito NÃO foi detido", detalhou o presidente americano.
