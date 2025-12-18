Obama coloca 'O Agente Secreto' entre os melhores filmes do ano

Wagner Moura, em O Agente Secreto: filme é celebrado por personalidades e publicações especializadas em cinema - (crédito: INSTAGRAM / @KLEBER_MENDONCA_FILHO/REPRODUÇ)

Como faz todos os anos, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017, publicou nesta quinta-feira (18/12) uma lista de seus filmes e livros favoritos. A surpresa ficou por conta da citação do longa brasileiro "O Agente Secreto", obra do diretor Kleber Mendonça Filho estrelada por Wagner Moura. O ex-líder democrata enumerou 11 filmes de sua preferência em 2025. Além de O Agente Secreto, o sétimo citado pelo ex-presidente, destacam-se Uma batalha após a outra, com Leonardo DiCaprio, e dirigido por Paul Thomas Anderson; a obra de terror Pecadores, de Ryan Coogler; o iraniano Foi apenas um acidente, vencedor da Palma de Ouro, do diretor Jafar Panahi; e Hamnet: a vida antes de Hamlet, de Chloé Zhao.

"O Agente Secreto" conta a história do professor Marcelo (Wagner Moura), que, em 1977, decide fugir de seu passado violento e misterioso e se muda de São Paulo para o Recife para recomeçar a vida. Depois de chegar à capital do Pernambuco durante o carnaval, ele começa a ser espionado pelos vizinhos e constata que o caos o acompanhou desde São Paulo.

Entre os livros recomendados por Barack Obama, estão Mark Twain, de Ron Chernow; O livro dos recordes, de Madeleine Thien; Rei das cinzas, de S.A. Cosby; e Rosarita, de Amita Desai. "Com o ano de 2025 chegando ao fim, dou continuidade a uma tradição que comecei durante meu período na Casa Branca: compartilhar minhas listas anuais de livros, filmes e músicas favoritos. Espero que você encontre algo novo para curtir — e, por favor, envie suas recomendações para eu conferir!", escreveu o democrata em seu perfil na rede social X.