Obama coloca 'O Agente Secreto' entre os melhores filmes do ano

Ex-presidente dos Estados Unidos mantém tradição e compartilha lista dos longas e livros preferidos em 2025. Filme de Kleber Mendonça Filho é um dos citados

Wagner Moura, em O Agente Secreto: filme é celebrado por personalidades e publicações especializadas em cinema - (crédito:  INSTAGRAM / @KLEBER_MENDONCA_FILHO/REPRODUÇ)

Como faz todos os anos, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017, publicou nesta quinta-feira (18/12) uma lista de seus filmes e livros favoritos. A surpresa ficou por conta da citação do longa brasileiro "O Agente Secreto", obra do diretor Kleber Mendonça Filho estrelada por Wagner Moura. O ex-líder democrata enumerou 11 filmes de sua preferência em 2025. Além de O Agente Secreto, o sétimo citado pelo ex-presidente, destacam-se Uma batalha após a outra, com Leonardo DiCaprio, e dirigido por Paul Thomas Anderson; a obra de terror Pecadores, de  Ryan Coogler; o iraniano Foi apenas um acidente, vencedor da Palma de Ouro, do diretor Jafar Panahi; e Hamnet: a vida antes de Hamlet, de Chloé Zhao. 

Barack Obama: tradição em compartilhar o gosto pela literatura e pelo cinema (foto: BBC Geral)

"O Agente Secreto" conta a história do professor Marcelo (Wagner Moura), que, em 1977, decide fugir de seu passado violento e misterioso e se muda de São Paulo para o Recife para recomeçar a vida. Depois de chegar à capital do Pernambuco durante o carnaval, ele começa a ser espionado pelos vizinhos e constata que o caos o acompanhou desde São Paulo.  

Entre os livros recomendados por Barack Obama, estão Mark Twain, de Ron Chernow; O livro dos recordes, de Madeleine Thien; Rei das cinzas, de S.A. Cosby; e Rosarita, de Amita Desai. "Com o ano de 2025 chegando ao fim, dou continuidade a uma tradição que comecei durante meu período na Casa Branca: compartilhar minhas listas anuais de livros, filmes e músicas favoritos. Espero que você encontre algo novo para curtir — e, por favor, envie suas recomendações para eu conferir!", escreveu o democrata em seu perfil na rede social X. 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/12/2025 21:41
