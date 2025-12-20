Piloto mantém passageiros retidos em protesto por falta de pagamento

Comadante fez protesto em aeroporto da Cidade do México - (crédito: Divulgação/Pexels)

Um piloto manteve nesta sexta-feira (19) dezenas de passageiros retidos em um avião na Cidade do México em protesto pelo suposto descumprimento da companhia aérea no pagamento de seu salário, segundo um vídeo gravado por um dos passageiros e divulgado por meios de comunicação locais.

A imprensa mexicana informou que os viajantes foram retirados posteriormente e que o comandante foi detido por agentes de segurança do aeroporto, sem precisar por quanto tempo permaneceram retidos.

O piloto, que se identificou na gravação como Édgar Macías, decidiu na tarde de sexta-feira que ficaria na cabine da aeronave da companhia Magnicharters, que tinha previsão de voo para o balneário caribenho de Cancún (sudeste).

"Este avião só sai quando nos pagarem o que nos devem", disse Macías aos passageiros, segundo as imagens que viralizaram, cuja origem não pôde ser verificada de forma independente pela AFP.

O Aeroporto Internacional Benito Juárez confirmou na rede social X que o incidente ocorreu por volta das 15h00 locais (18h00 no horário de Brasília), no voo GMT 780 da companhia com destino a Cancún.

"A Afac(Agência Federal de Aviação Civil), por meio da administração do aeroporto, está realizando as investigações correspondentes, e no momento oportuno informará a opinião pública", acrescentou a administração do terminal aéreo na mensagem.

O vídeo mostra Macías explicando pelo alto-falante à tripulação as razões da paralisação e detalhes de sua situação trabalhista.

Ele afirma que lhe devem mais de cinco meses de salário e diárias, e que tanto ele quanto seus colegas não contam com um sindicato que os proteja.

"Sinto muito por vocês, porque vocês não merecem isso. Estou há quase três anos na companhia aérea, jamais faltei a um voo", lamentou Macías diante dos passageiros, acrescentando que é pai de três filhos.