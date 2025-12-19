Brasileira desaparecida em Portugal é encontrada morta

O corpo foi localizado em uma área isolada, e a investigação aponta motivação considerada fútil pelas autoridades portuguesas - (crédito: Arquivo pessoal)

O desaparecimento da brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, terminou de forma trágica em Portugal. Natural de Aracoiaba, no Ceará, ela foi encontrada morta após dias sem contato com a família. Lucinete vivia sozinha em Amadora, região metropolitana de Lisboa, onde trabalhava como babá na casa de um casal.

A Polícia Judiciária portuguesa confirmou que o corpo da vítima foi localizado em uma área isolada e de mata, onde teria sido abandonado e encoberto com objetos para dificultar a identificação. A corporação informou que a descoberta foi resultado de um trabalho investigativo contínuo iniciado após o desaparecimento considerado “inesperado”.

Na madrugada desta sexta-feira (19/12), uma mulher brasileira de 43 anos foi detida, suspeita de envolvimento no homicídio. Segundo a PJ, o crime teria sido motivado por um “motivo fútil”. A investigada será apresentada à Justiça para o primeiro interrogatório, no qual serão definidas as medidas de coação.

Lucinete havia sido vista pela última vez na noite de 5 de dezembro, data em que também fez seu último contato com o marido, Teodoro Júnior, que vive em Fortaleza. No dia seguinte, ela não deu notícias, o que levou a família a acionar as autoridades.

Em entrevista ao portal G1, o marido contou que Lucinete planejava visitar, no dia 6 de dezembro, um apartamento que a família pretendia alugar. A ideia era que ele e o filho se mudassem para Portugal em 2026, mas ela não apareceu no local combinado. Antes de desaparecer, Lucinete também enviou uma mensagem dizendo que viajaria ao Algarve com uma amiga que a família não conhecia.

“Depois disso, mandei mensagens, ela visualizou, mas não respondeu. Liguei várias vezes e não atendia. Foi aí que percebi que algo estava errado”, relatou Teodoro, que afirmou nunca ter tido informações sobre essa suposta amiga. A Polícia Judiciária segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime.