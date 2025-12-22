General russo morre em explosão poucas horas após negociações

Tenente-general Fanil Sarvarov, 56 anos, era o diretor do departamento de formação operacional do Estado-Maior - (crédito: Handout / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS)

Um carro-bomba matou nesta segunda-feira (22/12) um general russo no sul de Moscou, poucas horas após negociações, separadas, de representantes russos e ucranianos em Miami sobre um plano para tentar acabar com a guerra.

Kiev não comentou a morte do general de alta patente, mas os investigadores russos afirmaram que investigam se a explosão estava "relacionada com os serviços especiais ucranianos".

Desde o início da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev foi acusada diversas vezes de executar ataques contra personalidades e comandantes militares na Rússia e em áreas ocupadas por Moscou no país vizinho.

O tenente-general Fanil Sarvarov, 56 anos, era o diretor do departamento de formação operacional do Estado-Maior. Ele morreu em um bairro residencial do sul de Moscou quando a bomba colocada sob seu veículo foi detonada.

Correspondentes da AFP no local viram um SUV Kia branco destruído. As forças de segurança isolaram a área e os investigadores examinavam os destroços.

O Comitê de Investigação da Rússia, responsável pelos inquéritos de crimes graves, afirmou que estava "trabalhando em várias linhas de investigação sobre o assassinato". Uma delas envolve a possível organização do crime por parte dos serviços especiais ucranianos".

Sarvarov lutou nas campanhas do Exército russo no Cáucaso Norte, incluindo a da Chechênia na década de 1990, segundo sua biografia oficial no portal do Ministério da Defesa. Também comandou as forças russas na Síria em 2015-2016.

Negociações prosseguem

O Kremlin ainda não se pronunciou sobre o assassinato, que aconteceu após três dias de conversações em Miami e no momento em que o governo dos Estados Unidos intensifica os esforços para negociar o fim da guerra.

O negociador ucraniano Rustem Umerov e o enviado especial americano Steve Witkoff elogiaram no domingo o "progresso" das negociações.

O enviado russo Kirill Dmitriev também se reuniu com a delegação americana, também integrada por Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Witkoff classificou as reuniões de "produtivas e construtivas".

Os diálogos foram impulsionados pelo plano de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos no mês passado, uma proposta inicial criticada por ser muito favorável à Rússia.

O plano foi alterado após os diálogos com a Ucrânia e os países europeus, mas o conteúdo da proposta não foi revelado publicamente.

A Ucrânia afirma que o país ainda precisaria fazer concessões importantes, como ceder toda a região leste do Donbass à Rússia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expressou ceticismo sobre se a Rússia realmente quer o fim do conflito, que provocou dezenas de milhares de mortes e devastou o leste e o sul da Ucrânia.

O Kremlin negou nesta segunda-feira que deseja recriar a União Soviética, assumir o controle de toda a Ucrânia e de mais territórios no leste da Europa, depois que a agência Reuters informou que serviços de inteligência americanos chegaram à conclusão de que Putin buscava muito mais do que controlar o leste do país vizinho.

Não é a primeira vez que uma explosão do tipo mata uma autoridade russa. Em abril, a explosão de um automóvel perto de Moscou matou o general Yaroslav Moskalik, vice-comandante do Estado-Maior.

Em dezembro de 2024, o comandante das forças russas de defesa radiológica, química e biológica, Igor Kirilov, morreu na explosão de um patinete elétrico na capital do país. O assassinato foi reivindicado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

O blogueiro militar russo Maxim Fomin morreu na explosão de uma estatueta em um café em São Petersburgo, em abril de 2023. Em agosto de 2022, um carro-bomba matou Daria Dugina, filha do ideólogo ultranacionalista Alexandr Dugin.