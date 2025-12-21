InícioMundo
"Maioria dos executados pela Arábia Saudita é pobre", diz ativista

Taha Al-Hajji, advogado de sentenciados à pena capital e diretor jurídico da Organização Saudita Europeia pelos Direitos Humanos (ESOHR), afirma ao Correio que a Arábia Saudita executou 347 pessoas em 2025, um número sem precedentes

Taha Al-Hajji, diretor jurídico da Organização Saudita Europeia pelos Direitos Humanos (ESOHR) - (crédito: Arquivo pessoal )
Ativistas dos direitos humanos denunciaram um número recorde de execuções de prisioneiros, por parte da Arábia Saudita, desde o início dos registros. Diretor jurídico da Organização Saudita Europeia pelos Direitos Humanos (ESOHR), Taha Al-Hajji afirmou ao Correio que, em 2024, o país havia realizado 345 execuções, número recorde e sem precedentes. "Até agora, neste ano, o reino saudita continua a quebrar recordes, com 347 execuções, a mais recente delas, neste domingo (21/12). Isso confirma a abordagem sangrenta e brutalidade frenética do governo, bem como o seu desprezo pela vida humana e o desrespeito a todas as normas internacionais", denunciou.

Segundo Al-Hajji, as estatísticas mostram que a maioria das execuções envolveu crimes não considerados "gravíssimos", como assassinato premeditado. "A maior parte estava relacionada a acusações envolvendo drogas ou a questões políticas. Essas execuções incluíram o assassinato de dois menores por acusações políticas, bem como a execução de um jornalista saudita devido às suas postagens no Twitter (X). Cinco mulheres também foram executadas", afirmou o ativista. A Arábia Saudita ocupa a terceira posição no ranking global de pena de morte — atrás apenas da China e do Irã em número de execuções.

"Tudo isso confirma a contradição entre ações e palavras; o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman declarou mais de 11 vezes a jornais internacionais que está trabalhando arduamente para reduzir o número de execuções na Arábia Saudita e limitá-las apenas aos casos mais graves. No entanto, a realidade e os números provam o contrário: os números continuam a aumentar. A Arábia Saudita é um estado opressor governado por um ditador", disse Al-Hajji.

Ainda de acordo com o advogado e ativista saudita exilado na Alemanha, a maioria das vítimas das execuções é de "gente simples e pobre, que tentou contrabandear drogas por uma necessidade financeira". "É impressionante que os grandes traficantes, que lucram milhões, permaneçam impunes. Além disso, há casos de assassinato e crimes políticos. Essas três categorias são as mais prevalentes." 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 21/12/2025 21:29 / atualizado em 21/12/2025 21:57
