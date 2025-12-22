InícioMundo
AVIÃO

Golpe da cadeira de rodas tem crescido em aeroportos; entenda

Tática não é nova, mas o crescimento dos casos tem preocupado as autoridades e companhias aéreas

Os chamados
Os chamados "Jesus da ponte aérea" tem dominado os corredores dos aeroportos - (crédito: Reprodução/ redes sociais/ wikimedia commons)

Uma nova modalidade de golpe tem crescido cada vez mais nos aeroportos, o chamado “Jetway Jesus” ou "golpe da cadeira de rodas". A tática não é necessariamente nova, mas o crescimento dos casos tem preocupado as autoridades e companhias aéreas. O golpe da cadeira consiste em pessoas que solicitam auxílio de cadeiras de rodas sem realmente precisar, simplesmente para entrarem antes no avião.

No entanto, ao chegar no destino final, esses supostos necessitados se levantam e saem andando normalmente. O nome “Jetway Jesus” ou em português, “Jesus da ponte aérea”, é referência a uma passagem da bíblia onde o próprio Jesus cura um paralítico após dizer as palavras “Levanta-te e anda!”.

O caso também ganhou repercussão devido ao fato das pessoas só utilizam a cadeira de rodas para entrar no avião, e sair andando normalmente quando chegam ao destino.

Diversos vídeos dos “Jetway Jesus” têm circulado nas redes sociais, tanto por parte de pessoas flagrando a infração, quanto cometendo o ato. Em diversos vídeos nas redes sociais, é possível ver as imensas filas formadas pelos golpistas nos corredores dos aeroportos.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 22/12/2025 19:00
