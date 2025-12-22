Golpe da cadeira de rodas tem crescido em aeroportos; entenda

Uma nova modalidade de golpe tem crescido cada vez mais nos aeroportos, o chamado “Jetway Jesus” ou "golpe da cadeira de rodas". A tática não é necessariamente nova, mas o crescimento dos casos tem preocupado as autoridades e companhias aéreas. O golpe da cadeira consiste em pessoas que solicitam auxílio de cadeiras de rodas sem realmente precisar, simplesmente para entrarem antes no avião.

No entanto, ao chegar no destino final, esses supostos necessitados se levantam e saem andando normalmente. O nome “Jetway Jesus” ou em português, “Jesus da ponte aérea”, é referência a uma passagem da bíblia onde o próprio Jesus cura um paralítico após dizer as palavras “Levanta-te e anda!”.

O caso também ganhou repercussão devido ao fato das pessoas só utilizam a cadeira de rodas para entrar no avião, e sair andando normalmente quando chegam ao destino.

Diversos vídeos dos “Jetway Jesus” têm circulado nas redes sociais, tanto por parte de pessoas flagrando a infração, quanto cometendo o ato. Em diversos vídeos nas redes sociais, é possível ver as imensas filas formadas pelos golpistas nos corredores dos aeroportos.

