Um dos criadores de 'Call of Duty' morre em acidente de trânsito

Vince Zampella, um dos criadores do famoso jogo "Call of Duty", faleceu em um acidente de trânsito aos 55 anos, informou a empresa Electronic Arts.

O desenvolvedor e executivo morreu no domingo (21), quando dirigia sua Ferrari por uma estrada ao norte de Los Angeles, segundo o canal NBC4.

"Por razões desconhecidas, o veículo saiu da estrada, colidiu com uma barreira de concreto" e pegou fogo, informou a Polícia Rodoviária da Califórnia em um comunicado, que não identifica as duas vítimas do acidente.

A nota afirma que o motorista e o passageiro, que foi ejetado do veículo, morreram em consequência dos ferimentos.

Testemunhas publicaram um vídeo da Ferrari vermelha destruída. A causa do acidente está sendo investigada.

Os estúdios de Zampella criaram alguns dos jogos eletrônicos mais vendidos do mundo. Ele era considerado um pioneiro no gênero de jogos de tiro em primeira pessoa.

Este ano, seu jogo "Battlefield 6" estabeleceu um novo recorde de vendas para a franquia.

O jogo de combate em massa conquistou mais de 100 milhões de jogadores nas últimas duas décadas, em suas diversas versões.

O número não foi registrado pela primeira vez na carreira de Zampella. Até hoje, "Call of Duty" tem mais de 100 milhões de jogadores ativos mensais.

"Você tem o sonho de que o jogo será popular, mas acredito que nunca estamos realmente preparados para este nível de sucesso", declarou Zampella ao site IGN em uma entrevista de 2016.

- Influência profunda -

Zampella era conhecido como cocriador da franquia "Call of Duty" e fundador da Respawn Entertainment, o estúdio responsável por "Titanfall", "Apex Legends" e "Star Wars Jedi".

Após iniciar sua carreira na década de 1990 como designer de jogos de tiro, ele cofundou a Infinity Ward em 2002 e ajudou a lançar "Call of Duty" em 2003. Alguns anos depois, a Activision adquiriu seu estúdio.

Ele deixou a Activision em circunstâncias controversas e fundou a Respawn em 2010, que foi adquirida pela Electronic Arts em 2017.

Na EA, ele revitalizou a franquia "Battlefield", consolidando sua reputação como uma das figuras mais influentes nos jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa.

"É uma perda inimaginável, e nossos corações estão com a família de Vince, seus entes queridos e todos aqueles que foram tocados por seu trabalho", afirmou a Electronic Arts em um comunicado.

"A influência de Vince na indústria de videogames foi profunda e de grande alcance", acrescentou a empresa. "O trabalho dele ajudou a moldar o entretenimento interativo moderno".

