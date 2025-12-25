Bilhete único ganha prêmio de R$ 10 bilhões em loteria dos EUA

Os números sorteados foram 4, 25, 31, 52 e 59, com a Powerball vermelha 19. O multiplicador Power Play foi 2 - (crédito: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um único bilhete vendido no Arkansas acertou todos os números do sorteio pricipal da Powerball de quarta-feira (24/12) e ganhou o prêmio de US$ 1,817 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões) — um dos maiores da história das loterias nos Estados Unidos. Os números sorteados foram 4, 25, 31, 52 e 59, com a Powerball vermelha 19. O multiplicador Power Play foi 2.

O vencedor poderá escolher entre receber o valor total em parcelas anuais ou o pagamento único. Na opção parcelada, o prêmio é pago com um valor inicial seguido de 29 pagamentos anuais, com aumento de 5% ao ano. Todos os valores são antes dos impostos.

O sorteio marcou o 47º concurso consecutivo com prêmio acumulado, um recorde na história da Powerball. O prêmio anterior havia sido ganho em 6 de setembro, quando dois bilhetes, vendidos no Missouri e no Texas, dividiram US$ 1,787 bilhão. Para o próximo sorteio, no sábado à noite, o prêmio volta a US$ 20 milhões.

Com a venda final de bilhetes, o prêmio atingiu US$ 1,817 bilhão, tornando-se o segundo maior prêmio de loteria já ganho nos Estados Unidos e o maior da Powerball neste ano. Esta é a segunda vez que um bilhete vendido no Arkansas ganha o prêmio principal da Powerball. A primeira ocorreu em 2010.