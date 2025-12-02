Norte-americano ganha na loteria com bilhete encontrado em posto de gasolina

Bilhete do Blazing Suits, jogo que premiou o um norte-americano com U$ um milhão de dólares - (crédito: Reprodução/Michigan Lottery)

Um homem do estado de Michigan, nos Estados Unidos, ficou milionário após ganhar na loteria com um bilhete que estava separado dos demais em um posto de gasolina. A Loteria de Michigan informou em um comunicado que o vencedor era um homem de 33 anos, que comprou um bilhete do Blazing Suits após encontrar o jogo separado dos demais e acabou levando um prêmio de um milhão de dólares.

O norte-americano explicou a situação em um depoimento dado no momento em que foi reivindicar o prêmio. "Havia um bilhete do Blazing Suits separado no balcão que outra pessoa havia decidido não comprar, então eu o comprei", informou o vencedor do prêmio.

Ele também contou jamais ter imaginado ganhar um prêmio tão alto na loteria e que não acreditou no momento em que viu o valor de um milhão de dólares no bilhete. A Loteria de Michigan informou que o jogo premiado foi comprado na conveniência do posto Fawaz Petroleum LLC, na cidade de Detroit, por apenas US$ 10.

O jogador premiado optou por receber o prêmio todo em uma só parcela, em vez de receber várias vezes durante a vida. Mesmo milionário, ele espera guardar o dinheiro para uma emergência. "Ganhar é uma sensação ótima, mas também traz muita pressão, porque você começa a pensar em todas as coisas diferentes que pode fazer com essa quantia", relatou o ganhador da loteria.

