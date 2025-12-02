Norte-americano ganha na loteria com bilhete encontrado em posto de gasolina

Um homem do estado de Michigan, nos Estados Unidos, ficou milionário após ganhar na loteria com um bilhete que estava separado dos demais em um posto de gasolina. A Loteria de Michigan informou em um comunicado que o vencedor era um homem de 33 anos, que comprou um bilhete do Blazing Suits após encontrar o jogo separado dos demais e acabou levando um prêmio de um milhão de dólares.
O norte-americano explicou a situação em um depoimento dado no momento em que foi reivindicar o prêmio. "Havia um bilhete do Blazing Suits separado no balcão que outra pessoa havia decidido não comprar, então eu o comprei", informou o vencedor do prêmio.
Ele também contou jamais ter imaginado ganhar um prêmio tão alto na loteria e que não acreditou no momento em que viu o valor de um milhão de dólares no bilhete. A Loteria de Michigan informou que o jogo premiado foi comprado na conveniência do posto Fawaz Petroleum LLC, na cidade de Detroit, por apenas US$ 10.
O jogador premiado optou por receber o prêmio todo em uma só parcela, em vez de receber várias vezes durante a vida. Mesmo milionário, ele espera guardar o dinheiro para uma emergência. "Ganhar é uma sensação ótima, mas também traz muita pressão, porque você começa a pensar em todas as coisas diferentes que pode fazer com essa quantia", relatou o ganhador da loteria.
*Estagiário sob supervisão de Terra Thais