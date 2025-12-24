Trump anuncia ataque dos EUA contra Estado Islâmico na Nigéria

"Sob minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere", escreveu Trump - (crédito: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque contra alvos do grupo terrorista Estado Islâmico, na Nigéria. "Nesta noite, sob minha direção como comandante-chefe, os EUA lançaram poderoso e letal ataque contra a escória terrorista do ISIS (acrônimo para Estado Islâmico), no noroeste da Nigérria, que tem atacado e assassinado brutalmente, principalmente, cristãos inocentes, em níveis não vistos por muitos anos e até mesmo séculos!", escreveu na sua plataforma Truth Social.

"Eu havia alertado esses terroristas de que, se não parassem com o massacre de cristãos, haveria consequências terríveis, e esta noite, elas vieram", acrescentou. Segundo Trump, o Departamento de Guerra executou inúmeros ataques perfeitos, "como só os Estados Unidos são capazes de fazer". "Sob minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere. Que Deus abençoe nossas Forças Armadas e um feliz Natal a todos, incluindo os terroristas mortos, que serão muitos mais se o massacre de cristãos continuar", ameaçou.



